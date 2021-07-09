Кто, если не он? 2 Telegram-канал «Серпом По»

9.07.2021, 15:13

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Кого назначат новым тренером сборной России по футболу.

Положение серьезное. Через полтора года чемпионат мира по футболу, а тренера у российской сборной нет.

Кого назначить вместо отставленного Стаса? Иностранцы (Гус, Дик) брались, наши тоже – не идут победные мячи в ворота.

Да, придется Самому. Все к этому идет.

Итак, Путин - главный тренер сборной России по футболу. Лучше – играющий тренер. «Сильный ход», - как говаривал Чубайс Ельцину.

Если назначат, то вся держава заработает на победу, на то, чтобы потратить выделенные миллиарды. Подключатся все – от Чепиги и Мишкина до Рогозина и Володина.

Хоккей наш кандидат уже освоил – в НХЛ (ночной) забивает по пять шайб за игру. Пора пощупать ногой мяч.

Ходить по кромке поля, хмуриться на игру Дзюбы.

И вдруг, сорвав с себя костюм, оставшись в трусах и майке, выдвинуться на поле, энергично двигая ногами. Противник дрогнет, сникнет, оголит ворота. Дрожащие губы лидера прильнут к победному золоту Кубка мира. В далекой Бразилии заплачет Пеле.

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