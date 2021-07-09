Александру Ивулину предъявлено обвинение2
- 9.07.2021, 15:17
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Власти мстят журналисту за его гражданскую позицию.
Журналисту Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Мера пресечения будет избрана в течение дня, сообщает «Трибуна».
Александр Ивулин – журналист «Трибуны», автор канала «ЧестнОК» и игрок футболького клуба «Крумкачы». Его задержали 3 июня и дали 30 суток административного ареста по статье о несанкционированном пикетировании. По истечении 30 суток он так и не вышел на свободу: его взяли под стражу по уголовному делу. Ивулин признан политзаключенным.
Отметим, что в своем блоге на Youtube он поднимал ряд острых проблем, связанных со спортом. В частности — смерть болельщика Никиты Кривцова во время протестов в Беларуси, также брал интервью у спортсменов, поддержавших перемены.