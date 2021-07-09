11 стран призвали ввести новые санкции против белорусского режима из-за потока нелегалов в ЕС 16 9.07.2021, 15:19

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Ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма.

Представители 11 стран – США, Чехии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Украины – призвали ввести санкции против режима Лукашенко за организацию потока мигрантов в ЕС.

Об этом сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии Рихардс Колс.

В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолета Ryanair: «Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО».

Напомним, режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов для давления на страны ЕС. Есть информация, что нелегалов целенаправленно свозят на границу Беларуси и Литвы.

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