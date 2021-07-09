закрыть
9 июля 2021, пятница, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

11 стран призвали ввести новые санкции против белорусского режима из-за потока нелегалов в ЕС

16
  • 9.07.2021, 15:19
  • 12,688
11 стран призвали ввести новые санкции против белорусского режима из-за потока нелегалов в ЕС

Ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма.

Представители 11 стран – США, Чехии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Украины – призвали ввести санкции против режима Лукашенко за организацию потока мигрантов в ЕС.

Об этом сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии Рихардс Колс.

В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолета Ryanair: «Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО».

Напомним, режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов для давления на страны ЕС. Есть информация, что нелегалов целенаправленно свозят на границу Беларуси и Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин