11 стран призвали ввести новые санкции против белорусского режима из-за потока нелегалов в ЕС

11 стран призвали ввести новые санкции против белорусского режима из-за потока нелегалов в ЕС16
- 9.07.2021, 15:19
- 12,688
Ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма.
Представители 11 стран – США, Чехии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Украины – призвали ввести санкции против режима Лукашенко за организацию потока мигрантов в ЕС.
Об этом сообщил в своем твиттере депутат сейма Латвии Рихардс Колс.
В документе говорится о том, что ситуацию с мигрантами нужно сравнивать с актом воздушного терроризма — принудительной посадкой самолета Ryanair: «Это новое и пагубное нападение на государство-член Европейского Союза и союзника по НАТО».
Напомним, режим Лукашенко использует нелегальных мигрантов для давления на страны ЕС. Есть информация, что нелегалов целенаправленно свозят на границу Беларуси и Литвы.