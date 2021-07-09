Что случилось с базой данных ГАИ в Беларуси? 6 9.07.2021, 15:32

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МВД говорит о плановых работах, а водители бьют тревогу.

Белорусы сообщают о проблемах, которые испытывают при выполнении административных процедур по линии ГАИ. Это касается оплаты штрафов, пошлин, регистрационных действий.

В МВД корреспонденту Onliner подтвердили, что возможны сбои в связи с проведением технических работ.

Проблемы?

Вот одна из жалоб, которую прислал читатель: «Выдачу госномеров на авто переносят на 21 июля. Документы на регистрацию подавал 2 июля, выдать должны были 9 июля. Сегодня позвонили из ГАИ, сказали, какой-то сбой, приходите 21 июля».

Аналогичная проблема наблюдается и в регионах. Как пишет Autogrodno, «второй день в ГАИ Гродно „сбоят“ компьютеры и вся регистрационная деятельность затруднена. А сегодня, по информации читателей, на дверях появилось соответствующее объявление. „Сказали на этой неделе не приходить“».

Как сообщили в МВД, со вчерашнего дня действительно возможны проблемы в связи с проведением технических работ.

Официально

А вот официальное заявление МВД, размещенное на сайте министерства: «В сети интернет распространяется недостоверная информация о взломе баз МВД. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Приносим свои извинения за временные неудобства».

Дополнено. «Веселье безудержное»

В пятницу, 9 июля, ситуация не возвратилась к норме. Такой вывод мы делаем исходя из того, что продолжаем получать жалобы от наших читателей.

«Приехали из Минска в Брест, чтоб поставить машину на учет. Специально подбирали день, отпросились с работы. А тут говорят, что регистрация не производится по техпричинам. И когда заработает? никто не знает. Сказали, „как устранят проблему в столице“. Это жесть. Машина сейчас на транзитах. Нужно возвращаться в Минск. Получается, что штраф за превышение срока постановки на учет авто получать буду», — написал нам один из водителей.

Многие оказались заложниками ситуации, стандартные процедуры выполнить стало невозможно.

«Невозможно оплатить замену водительского удостоверения, когда все начнет работать, так и не сказали. Говорят, звоните в Минск», — рассказал другой читатель.

Автомобилисты раздосадованы тем, что о плановых работах никто не предупредил заранее, так же, как никто не сообщает о сроках их проведения.

«Вчера сдали номера на получение транзитов, и вчера сказали, чтобы приехали сегодня утром. Итог — базы легли, ничего сделать не можем. Две недели ждать, на руках страховка, все документы в ГАИ (Малиновка)», — очередная жалоба, которую мы сегодня получили.

Что говорит ГАИ?

Сегодня официальное заявление опубликовала ГАИ Минска: «Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Обращаем внимание, что осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам. Приносим свои извинения за временные неудобства».

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