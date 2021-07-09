Белорусы могут остаться без уникальных лекарств 9.07.2021, 15:56

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Все из-за абсурдных заявлений Лукашенко.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что поставки и транзит продукции из Германии нужно ограничить.

— Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу, — сказал Лукашенко на совещании о противодействии санкциям.

«Еврорадио», выяснило, как повлияет на фармотрасль прекращение торговых отношений с Германией.

За первые четыре месяца 2021 года Беларусь импортировала лекарств из Германии на $38,2 млн. Это 14% от всего импорта по данной позиции. Германия является вторым по величине поставщиком фармацевтической продукции в Беларусь.

По словам представителя сети аптек «Лигматон», белорусская фармпромышленность заменяет большую номенклатуру зарубежных лекарственных средств. Однако они не относятся к высокотехнологичным препаратам.

— Есть такие контракты, как с «Мерк Сероно». Они производят высокотехнологичные препараты. Например, которые используются для экстракорпорального оплодотворения женщин. Лечение бесплодия. Это фактически единственный завод в мире, который делает такое.

Есть и другие препараты, да, они дорогие, но подобные заводы единичны, то есть работают на весь мир, а не только на Германию, — рассказывают в «Лигматон».

В компании «Комфарм» говорят, что эксклюзивных препаратов из Германии в Беларусь не поставляют.

— Но на самом деле есть препараты, которые важны. Кто-то возит препараты от кашля, кто-то более серьезные препараты для лечения онкозаболеваний, кардиологическую группу, от сахарного диабета.

Представитель «Медфарминвест» тоже отмечает, что белорусские предприятия не могут заменить весь импорт из Германии.

— Очень критичны поставки из Германии, особенно таких заводов, как «Берлин-Хеми» или «Байер». Конечно, это поставки не обычного парацетамола. Это в том числе кардиология, онкология, — говорит собеседник.

Выходит, в случае запрета на импорт из Германии Беларуси придется закупать немецкие лекарства в других странах, например в России. Тогда белорусские потребители будут терять деньги, которые третьи страны будут зарабатывать на реэкспорте препаратов из Германии.

Вместе с тем Лукашенко, говоря о сокращении импорта, привел в пример продукцию «Шкода» и «Нивея». Ее ввозить в Беларусь нельзя совсем. Поскольку пока власти не сообщали, учитывается ли структура импорта из Германии, непонятно, пойдет ли Беларусь в действительности на полный запрет немецких товаров.

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