На побережье Черного моря нашли святилище эллинистической эпохи 9.07.2021, 16:13

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Его площадь — 1000 квадратных метров.

Археологи обнаружили фундамент стены, охватывающей территорию площадью 1000 квадратных метров у мыса Чироза на южном черноморском побережье Болгарии, сообщает «Новое время».

Также ученые раскопали фундамент большой массивной двухэлементной башни, расположенной в самой высокой и выступающей в море части мыса.

Перед этими сооружениями исследованы отдельные участки рва шириной до трех метров, сохранившиеся на глубине до двух метров от современного рельефа. Ров, вероятно, выполнял защитные функции, но не исключено, что он имел и ритуальное значение.

Были найдены сотни керамических фрагментов местной фракийской глиняной посуды, а также импортные, изготовленные по большей части в мастерских в Малой Азии около древнего Пергама.

Монеты, украшения, амфорные печати и образцы керамических изделий датируют это место концом второго — первого веков до нашей эры.

Фундамент башни в конце мыса Чироза предполагает наличие нескольких этажей за счет каменной кладки. Башни, подобные башне мыса Чироза, были зарегистрированы в различных местах Средиземноморья. Для некоторых из них была выдвинута гипотеза, что они были обсерваториями и местами для передачи сигналов в море.

В этом случае место мыса Чироза следует рассматривать в контексте подводных сооружений, обнаруженных в юго-восточных водах около мыса, где находятся подводные детали разрушенных построек, археологические материалы, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры, а также амфоры и постройки римской и поздней античности.

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