От $1000 на двоих: белорусам предлагают еще одну страну для отдыха 9.07.2021, 16:26

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Правда, первый рейс планируется только с 3 сентября.

Новости для тех, кому надоела Турция и Египет: турфирмы начали продавать путевки в Иорданию и обещают туда прямой чартер. Правда, первый рейс планируется только с 3 сентября. Onliner узнал про особенности отдыха и цены.

В туркомпаниях поясняют, что в Иорданию уже летали раньше, просто она никогда не была массовым направлением.

— Это страна, скажем так, для любопытного туриста, который много чего уже видел. Конечно, большой плюс в возможности отдохнуть на двух морях — Красном и Мертвом, последний вариант выбирают те, кто хочет съездить на оздоровление. Кроме моря едут и на экскурсии, например в «розовый город» Петру, «марсианскую» пустыню Вади Рам, — рассказали Onliner в компании «Интерсити».

Путевки рассчитаны на 9 ночей. Отдохнуть вдвоем на Красном море можно за 1045 долларов (включены завтраки), на Мертвом будет однозначно дороже — от 1459 долларов.

Если хотите захватить два моря, готовьте 1900 долларов на двоих (в стоимость включены завтраки и ужины).

Белорусы могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы и получить ее бесплатно по прилете.

Что насчет ПЦР-тестов и вакцин?

До въезда нужно сделать ПЦР-тест, а потом сделать его после прибытия (стоит около 40 долларов, оплатить нужно онлайн до прилета). Детей до 5 лет это не касается.

Тем, кто сделал прививку, можно просто показать сертификат о вакцинации.

Планируется, что чартеры будут летать до 15 ноября.

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