У президента Украины появился новый пресс-секретарь 2 9.07.2021, 16:50

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Сергей Никифоров

Фото: Сергей Никифоров / Instagram

Он был ведущим на популярном телеканале.

Ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров официально стал пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского — он подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Мендель с поста пресс-секретаря и назначении Сергея Никифорова.

Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. На этой должности она проработала до 30 апреля 2021-го.

Причиной отставки стал слишком напряженный рабочий график и хейт со стороны ее противников. После ухода с должности Мендель написала книгу о своей работе в Офисе президента и самоидентификации украинцев.

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