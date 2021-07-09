У президента Украины появился новый пресс-секретарь

У президента Украины появился новый пресс-секретарь2
- 9.07.2021, 16:50
- 1,504
Он был ведущим на популярном телеканале.
Ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров официально стал пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского — он подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Мендель с поста пресс-секретаря и назначении Сергея Никифорова.
Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. На этой должности она проработала до 30 апреля 2021-го.
Причиной отставки стал слишком напряженный рабочий график и хейт со стороны ее противников. После ухода с должности Мендель написала книгу о своей работе в Офисе президента и самоидентификации украинцев.