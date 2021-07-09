Аналитик о санкциях против режима Лукашенко: Вспомните опыт СССР 9.07.2021, 17:11

1,274

Фото: Reuters

Власти могут потерпеть экономическое поражение.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» выразил мнение, что режим Лукашенко может потерпеть экономическое поражение и привел пример СССР:

— Когда много говорят о том, что не было случая успешных санкций, мне все время хочется говорить об опыте Советского Союза, когда после Афганистана было введено эмбарго на поставку труб большого диаметра. Это была сделка века, если кто помнит, 70-ые годы.

Была cовместная cделка Германии и Советского Союза: они поставляют нам трубы, которые сам Советский Союз произвести не мог, а Советский Союз добывает газ в восточной Сибири и гонит его по трубам. Такие колониальные отношения, которые сделали сами коммунисты, а не какие-то там враги.

Понадобилось не очень много времени этих санкций для того, чтобы Горбачев понял, что нужно затевать перестройку, что период авторитарный, тоталитарный, период бывшего гэбиста Андропова, оказался неудачным, то есть это не работает, мобилизации не наступает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».