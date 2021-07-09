Ученые NASA выяснили, почему на Марсе сложно обнаружить признаки древней жизни 9.07.2021, 17:18

1,664

Точно установлено, что миллиарды лет назад планета была домом для озерных систем, которые могли поддерживать микробную жизнь.

Астрономы, изучая данные с марсохода Curiosity, получили новые доказательства того, что медленно высыхающая вода просачивалась через почву, оставив свои следы на горных породах, пишет «Новое время».

Новая статья обогащает понимание ученых о том, где горные породы сохранили, а где — уничтожили свидетельства прошлого Марса и возможные признаки древней жизни, отметили ученые NASA.

Точно установлено, что миллиарды лет назад Марс был домом для озерных систем, которые могли поддерживать микробную жизнь. По мере изменения климата на планете одно такое озеро — в кратере Гейла на Марсе — медленно высыхало. Ученые получили новые доказательства того, что сверхсоленая вода, или рассолы, просачивалась глубоко через трещины между зернами почвы на иссушенном дне озера и изменяла слои глинистых минералов под ними.

«Раньше мы думали, что когда-то эти слои глинистых минералов образовались на дне озера в кратере Гейла, а потом так и остались, сохраняя в течение миллиардов лет момент времени, в который они сформировались. Но более поздние рассолы в некоторых местах разрушили эти глинистые минералы», — сказал Том Бристоу, главный исследователь CheMin и ведущий специалист в Исследовательском центре Эймса NASA в Силиконовой долине Калифорнии.

Используя CheMin, ученые сравнили образцы, взятые из двух областей примерно в четверти мили от слоя аргиллита, отложенного миллиарды лет назад на дне озера в кратере Гейла. Удивительно, но в одном районе пропала около половины глинистых минералов, которые они ожидали найти. Вместо этого они обнаружили аргиллиты, богатые оксидами железа — минералами, которые придают Марсу характерный ржаво-красный цвет.

Минералы подобны капсуле времени; они обеспечивают запись того, какой была окружающая среда в то время, когда они формировались. Глинистые минералы содержат воду в своей структуре и свидетельствуют о том, что содержащие их почвы и породы в какой-то момент контактировали с водой.

«Поскольку минералы, которые мы находим на Марсе, также образуются в некоторых местах на Земле, мы можем использовать то, что мы знаем о том, как они образуются на Земле, чтобы рассказать нам о том, насколько соленой или кислой была вода на древнем Марсе», — сказала Лиз Рамп, соавтор исследования, сотрудник Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне.

Сравнивая детали минералов в обоих образцах, команда пришла к выводу, что эти изменения были вызваны фильтрацией соленой воды через слои отложений. В отличие от относительно пресноводного озера, присутствовавшего при образовании аргиллитов, предполагается, что соленая вода пришла из более поздних озер, существовавших в более сухой окружающей среде.

Ученые считают, что эти результаты являются дополнительным свидетельством воздействия изменения климата на Марсе миллиарды лет назад. Эта информация также будет использована командой марсохода NASA Mars 2020 Perseverance для оценки и отбора образцов горных пород для возможного возвращения на Землю.

«Мы узнали кое-что очень важное: есть некоторые части марсианских горных пород, которые не так хороши для сохранения свидетельств прошлого и возможной жизни планеты. К счастью, мы находим их близко друг к другу в Кратере Гейла и можем использовать минералогию, чтобы определить, что есть что», — сказал Ашвин Васавада, ученый проекта Curiosity и соавтор в NASA Jet Лаборатория движения в Южной Калифорнии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».