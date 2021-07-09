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Правозащитники осудили атаку на независимые СМИ в Беларуси

  • 9.07.2021, 17:25
Правозащитники осудили атаку на независимые СМИ в Беларуси

Они призывают международное сообщество срочно и решительно отреагировать на происходящее.

Международная федерация за права человека (FIDH) и лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» осудили очередную атаку на «последние свободные СМИ в Беларуси». По их мнению, постоянное внимание силовиков к независимым изданиям угрожает уничтожить «то, что осталось от свободы слова в стране».

В совместном заявлении сказано: все, что произошло в стране 8 и 9 июля серьезно ограничивает возможности журналистов собирать и распространять информацию, как индивидуально, так и в составе медиаструктур. Это, считают организации, является нарушением ст. 19 и 22 Международного пакта о гражданских и политических правах.

FIDH вместе со своей дружественной в Беларуси организацией («Вясна») решительно осуждают репрессии против независимых журналистов и призывают международное сообщество срочно и решительно отреагировать на происходящее.

Напомним, в стране второй день идет зачистка информационного поля. Силовики проводят обыски в редакциях независимых медиа и по месту жительства журналистов. В четверг был заблокирован сайт издания «Наша Ніва», перестал открываться сайт Zerkalo.io. Несколько журналистов задержаны. Всего, по данным БАЖ, на сегодняшний день за решеткой находятся 32 представителя СМИ.

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