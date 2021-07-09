Премьер-министр Украины: ЕС может в любой момент ограничить использование «Северного Потока-2»
- 9.07.2021, 17:45
Он подчеркнул, что газопровод – это энергетическое оружие Кремля.
Компетентные органы Евросоюза имеют возможность ограничить мощности газопровода даже после завершения его строительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию LRT, сообщает пресс-служба Кабмина, пишет сайт korrespondent.net.
Так, по словам Шмыгаля, речь идет о том, что ЕС может ограничить использование компанией Газпром трубопроводов Опал и Евгал, которые являются наземными продолжениями Северного потока и Северного потока-2.
«То, что строительство газопровода «Северный поток-2» находится на завершающем этапе, это еще не значит, что мы должны прекратить принимать меры против его введения в эксплуатацию», – сказал Шмыгаль.
Премьер также отметил, что проект является деструктивным и содержит ряд угроз, и в первую очередь – безопасности.
Он подчеркнул, что «Северный поток-2» – это энергетическое оружие Кремля, которое направлено не только против Украины, но и против Европы и США.
Ранее в МИД заявили, что во время визита Зеленского в ФРГ он будет иметь принципиальный разговор об СП-2.