В Беларуси готовят конфискацию валюты?
- 9.07.2021, 17:52
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Самое время пользоваться схемой «банкомат — обменник — банк».
В Беларуси с 9 июля вступил в силу указ Лукашенко, позволяющий вводить в стране «драконовские» ограничения на валютные операции.
В случае «угрозы экономической безопасности» НацБанк получает право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты, устанавливать предельные объемы, количество и сроки валютно-обменных операций, либо требовать получения разрешения на проведение таких сделок.
Помимо этого, белорусский ЦБ сможет де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли, пишет finanz.ru.
Для этого регулятор получает полномочия вводить требования об обязательной продаже валюты.
Кроме того, НацБанк сможет ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов Беларуси.
«Угрозами экономической безопасности», которые могут стать основанием для введения жестких мер, названы, в частности, снижение золотовалютных резервов страны ниже допустимого уровня или резкие колебания курса белорусского рубля, перечисляет ТАСС.
Готовиться к валютному кризису белорусские власти вынуждают санкции, отрезавшие страну от европейских рынков капитала и ключевых источников валютных доходов.
За принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста журналиста Романа Протасевича, серьезные нарушения прав человека и жестокое подавление гражданского общества, 25 июня Евросоюз ввел пакет секторальных санкций против Беларуси.
Правительству страны и госбанкам запрещено привлекать финансирование в ЕС на срок больше 90 дней. Запрещается покупка в Беларуси (в том числе через посредников) всей таможенной номенклатуры нефтепродуктов - от бензина и дизеля до кокса, битума и вазелина.
Санкции против калийной отрасли, впрочем, оказались мягче ожиданий: ключевой экспортный товар «Беларуськалия» - используемый в удобрениях калий с содержанием 40-62% K2O - не попал в «черный список».
Кроме того, под индивидуальные санкции попали МАЗ и БелАЗ, оставшиеся без европейских поставщиком комплектующих. Сходный с европейским пакет мер готовит администрация США.
Снижение валютных доходов сулит Беларуси сложности с выплатами внешнего государственного долга, который на 90% номинирован в инвалюте, что делает его «чувствительным к колебаниям курса», отмечают аналитики S&P.
Погашения займов будут стоить Беларуси 20-30% резервов ЦБ каждый год начиная с 2021-го, что сулит истощение ЗВР и обесценение белорусского рубля.
Хотя НацБанк отчитался о наличии 7,8 млрд долларов, в основном это средства, полученные от займов государственных компаний, поступления от которых были размещены в ЦБ. Таким образом, центробанк Беларуси «имеет ограниченные возможности использовать эти средства», предупреждают в S&P.
Доступных резервов у регулятора меньше - 4,442 мрлд долларов, оценивает агентство. В следующем году этот объем снизится до 4,042 млрд, в 2023-м - до 3,864 млрд, в 2024-м -до 3,378 млрд.
Белорусский рубль, по прогнозу S&P, потеряет 20% стоимости в ближайшие три года, опустившись до отметки 3,1 рубля за доллар (в 2024 году).