В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро-2020 9.07.2021, 17:55

В финале сыграют сборные Италии и Англии.

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро, сообщает «Гордон».

Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.

Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года.

На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания.

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