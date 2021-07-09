В УЕФА назвали имя главного арбитра финала Евро-2020
- 9.07.2021, 17:55
В финале сыграют сборные Италии и Англии.
Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Помогать Кейперсу будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым рефери назначен испанец Карлос дель Серро, сообщает «Гордон».
Главным по системе VAR стал Бастиан Данкерт из Германии. Помогать ему будут Пол ван Букел из Нидерландов и немцы Кристиан Гиттельманн и Марко Фриц.
Кейперс обслуживал матчи Евро 2012-го и 2016 года, а также чемпионаты мира 2014-го и 2018 года.
На этом Евро нидерландец был главным судьей на двух матчах группового этапа: Дания – Бельгия и Словакия – Испания. Помимо этого, он обслуживал четвертьфинал Чехия – Дания.