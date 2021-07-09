Видеохит: Бульдог катается на скейтборде 9.07.2021, 18:08

Животное по кличке Бай Цай мастерски освоило катание на скейтборде.

Домашние зверушки могут стать звёздами интернета по разным причинам. Например, этот бульдог прославился за свою любовь к экстриму, пишет 120.su.

Животное по кличке Бай Цай настолько мастерски освоило катание на скейтборде, что кадры, снятые в Китае, не могут не вызвать восхищение, а то и зависть.

Талантливый четвероногий экстремал готов разгоняться, объезжать препятствия и даже вставать на доске задом наперёд.

Многие зрители отмечают, что дело тут не только в хозяйской дрессировке — скорей всего, главному герою просто нравится передвижение на больших скоростях и выполнение трюков.

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