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США внесли в санкционный список российские компании

  • 9.07.2021, 18:27
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США внесли в санкционный список российские компании

В список попали предприятия, действия которых противоречат внешнеполитическим интересам Америки.

Министерство торговли США 9 июля внесло в санкционный список 34 иностранных компаний, в числе которых три из России. Документ был опубликован на сайте федерального реестра, пишет gordonua.com.

34 компании были определены правительством США как такие, чьи действия противоречат внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, отметили в сообщении.

Предприятия, попавшие в санкционный список, находятся в Канаде, Китае, Иране, Ливане, Ливане; Нидерландах, Пакистане, России, Сингапуре, Южной Корее, Турции, ОАЭ, Великобритании.

В список внесены три российских компании – ООО "Тесон", ООО "Трейд Компонент" и группа компаний "Радиант", а также три физических лица – Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова.

В министерстве отметили, что компании и лица были добавлены в санкционный список на основании "попыток закупать товары, в том числе товары американского происхождения, для деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

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