В Беларуси заметно выросли цены на овощи 9.07.2021, 18:34

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За последние 5 месяцев только морковь стала дороже на 71,2%.

Даже провластные профсоюзы снова озадачились заметным ростом цен на отечественные овощи. По их данным, стоимость свеклы за последний год — май к маю — поднялась в 2,2 раза. Заметно также выросли цены на белокочанную капусту и морковь. К примеру, килограмм моркови во многих магазинах стоит больше 2,5 рубля за килограмм, а свеклы — больше 3 рублей, пишет zerkalo.io.

«Чтобы не создавался дефицит каких-то продуктов»

— Цена на них (отечественные овощи. — Прим. ред.) постоянно растет. Профсоюзный мониторинг показывает, что за год (май этого года к аналогичному периоду прошлого) капуста стала дороже на 71%, морковь — на 78%, цена на свеклу взлетела в 2,2 раза, — заявил глава Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Тенденция постоянного увеличения стоимости, без учета сезонного фактора, прослеживается уже не первый год. Профсоюзы настаивают на выработке четких, объективных и прозрачных подходов в вопросах ценообразования и распределения прибыли между всеми участниками производственной цепочки — от сельхозпроизводителей до торговли.

По его словам, в межсезонье в некоторых магазинах белорусские овощи и фрукты и вовсе могут отсутствовать.

— В таких случаях на прилавках большей частью представлены товары зарубежных производителей, но уже по значительно более высокой цене, — сказал Михаил Орда. — Мы уже неоднократно обращали внимание правительства на эту проблему. Она требует оперативного и системного решения.

Какие сейчас цены на овощи

Морковь сейчас стоит в диапазоне 2,6−4,2 рубля за килограмм в службах доставки (есть израильская, голландская, израильская). Белорусскую найти проблематично. Свежую свеклу предлагают от 3,4 рубля за килограмм, есть варианты дороже 5 рублей. В продаже много свеклы из России. Килограмм репчатого лука обойдется от 1,6 рубля за килограмм (Узбекистан). В некоторых торговых сетях есть российский лук, цена — от 2 рублей и выше.

Напомним, за 5 месяцев этого года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%, следует из данных Белстата. Это антирекорд за последние 5 лет. Среди лидеров по росту цен в январе-мае оказались многие овощи, в том числе и те, которые выращивают в Беларуси. К примеру, морковь стала дороже за это время на 71,2%, свекла — на 64,8%, белокочанная свежая капуста — на 39,2%, репчатый лук — на 30%. Цены на картофель за 5 месяцев этого года выросли на 52,3%.

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