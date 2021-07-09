Стали известны новые детали расстрела президента Гаити 1 9.07.2021, 18:40

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фото: epa

По меньшей мере шестеро подозреваемых были военнослужащими в отставке.

Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявили, что их целью нападения на резиденцию был арест главы государства, а не ликвидация. Об этом пишет BBC (перевод - «Униан») со ссылкой на слова судьи Клемана Ноэля.

У подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, наборы долларовых банкнот, чековую книжку президента и сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения.

11 подозреваемых арестовали после проникновения во двор резиденции. Разыскать нападавших помогали и разъяренные местные жители. Толпа подожгла три автомобиля бандитов и уничтожила улики.

Правительство Колумбии подтвердило, что по меньшей мере шестеро подозреваемых были военнослужащими в отставке.

По данным СМИ, среди задержанных – 35-летний бывший охранник посольства Канады в Гаити Джеймс Соледжес. Он вместе с другим подозреваемым – гражданином США Джозефом Винсентом – должны были выполнять роль переводчиков во время штурма дома Моиза.

"Задача состояла в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза, а не убивать его", – отметил судья.

Убийство президента Гаити: детали

В ночь на 7 июля группа людей проникла на территорию резиденции президента страны.

В результате нападения 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Пострадала и его жена, однако вскоре умерла от огнестрельной раны в больнице.

Кто такой Жовенель Моиз

Жовенель Моиз пришел в политику из бизнеса. В 1990-х он вместе с женой после переезда из столицы Гаити в Порт-де-Пе решает заняться бананами.

Заработанные на бананах деньги Моиз инвестировал в другие бизнес-проекты. В 2015 году он согласился на предложение тогда президента Гаити Мишеля Мартейи пойти в политику.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. Он набрал на выборах 55,7% голосов, в то время как его соперник Жюд Селестен получил 19,5% голосов избирателей.

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