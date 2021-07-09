Медики назвали ежедневную привычку, которая продлевает жизнь 9.07.2021, 18:46

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Даже небольшие привычки со временем могут привести к увеличению продолжительности жизни.

Это правило подтверждается одним важным ежедневным ритуалом, пишет lenta.ua. В зависимости от того, кого вы спросите, долголетие можно приписать хорошим генам или простой удаче. Однако есть средний путь, который ближе к истине - принятие решений о здоровом образе жизни.

В статье, описывающей десять наиболее эффективных вмешательств, которые вы можете предпринять, Harvard Health включает в себя чистку зубной нитью и щеткой.

«Плохое здоровье полости рта может иметь множество последствий», - объясняют специалисты - это может привести к плохому питанию, боли и, возможно, даже к более высокому риску сердечных заболеваний и инсульта».

Несколько исследований установили связь между здоровьем полости рта и риском хронических заболеваний. Ключевой вывод исследования, опубликованного в Journal of Periodontal, заключается в том, что использование зубной нити и межзубных щеток связано с более низким риском новых сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Межзубные щетки имеют маленькие щетинчастые головки, предназначенные для чистки между зубами, и они бывают разной ширины, чтобы соответствовать размеру промежутков.

Было обнаружено, что пародонтит - тяжелая инфекция десен - связан с ишемической болезнью сердца (ИБС) и инсультом.

Это заставило исследователей задаться вопросом, коррелирует ли улучшение привычек ухода за полостью рта со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным клиники Майо, исследования показали:

- Плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в кровотоке, которая может повлиять на сердечные клапаны. Здоровье полости рта может быть особенно важным, если у вас искусственные сердечные клапаны.

- Характер потери зубов связан с ишемической болезнью сердца.

- Существует тесная связь между диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также доказательства того, что лечение пародонта приносит пользу людям с диабетом.

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