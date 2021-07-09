Монумент истины 1 9.07.2021, 18:59

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На площади останутся три плиты. Белая. Красная. Белая.

Знакомьтесь, Альфред Стресснер — парагвайский диктатор, который 8 раз «переизбирался» президентом Парагвая и правил 35 лет, с 1954 по 1989. Благодарные парагвайцы его статую разбили, придавили бетонным блоком, для верности стянули арматурами и написали «Больше никогда», пишет телеграм-канал «БОР».

Память о существе, которое уничтожало наш народ должна быть впечатана в историю.

Тремя многотонными бетонными плитами. Белой-Красной-Белой.

Пусть из толщи бетона вытечет струйкой гнилая жижа его нутра. Высохнет, изуродуя бетон.

И зловоние его тела исчезнет из нашего мира.

На площади останутся три плиты. Белая. Красная. Белая.

Согреваемые весенним солнышком. Искрящиеся блеском после проливного летнего ливня. Пусть ветер кружит осенние листья на уснувших монолитах, а зима укутывает их в белые шубы.

Пусть наши внуки и их дети с изумлением смотрят на странное и неприкосновенное нагромождение. Забытый Монумент останется охранять погребённое существо. Страж прошлого, нашего горя и страданий.

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