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Под Толочином стихийно забастовали доярки

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  • 9.07.2021, 19:07
  • 6,952
Под Толочином стихийно забастовали доярки
Архивное фото tut.by

Работницы потребовали нормальных условий труда.

По сообщениям от нескольких подписчиков телеграм-канала «Беларусь за МКАДом», 8 июля в сельхозорганизации ОАО «Комсомольская правда» под Толочином стихийно забастовали доярки, потребовав нормальных условий труда, а именно — временно отменить дневную дойку коров, ввиду невыносимой жары на улице.

Руководство вызвало силовиков, заставив работниц выполнять рабский труд, а позже «правоохранители» квалифицировали действия доярок по статье 24.23 («проведение несанкционированного митинга»).

Стоит отметить реакцию провластного профсоюза, который просто игнорирует тот факт, что рабство и крепостное право отменили пару веков назад.

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