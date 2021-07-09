США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий 9.07.2021, 19:19

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Западные страны усиливают контроль за соблюдением санкций против России.

Отрезая таким образом Москву от последнего, нелегального канала покупки технологий для военно-промышленного комплекса, пишет finanz.ru.

Вслед за Германией, где в мае был задержан Александр С., которого подозревают в продаже подсанкционного оборудования российским спецслужбам, аналогичный случай вскрыли власти США.

В пятницу американский Минторг объявил о включении в «черные списки» трех российских компаний и трех граждан РФ, которые, по мнению Вашингтона, пытались осуществить приобрести товары «для деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США».

Под санкции попали ООО «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component), а также связанные с ними Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова и Дмитрий Кравченко, следует из уведомления, размещенного в базе Federal Register.

Все три компании и «участвовали в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ», говорится в документе Минторга.

Глава ведомства Джина Раймондо пообещала и дальше «активно использовать» инструменты экспортного контроля.

«Мы продолжим <…> привлекать к ответственности правительства, компании и лиц за попытки получить доступ к товарам американского происхождения для угрожающей интересам нацбезопасности США и несовместимой с нашими ценностями подрывной деятельности в таких странах, как Китай, Иран и Россия», - сказала она.

18 мая еще один канал нелегальных поставок в РФ перекрыли власти Германии. Генпрокуратура ФРГ обнаружила фирму в Саксонии, которая в обход санкционного режима поставляла в Россию станки. Владелец компании был задержан.

Евросоюз вместе с США ввел запрет на продажу в Россию технологий двойного назначения в июле 2014 года в ответ на удар по малазийскому Boeing над Донбассом. С тех пор эти меры неоднократно продлевались и расширялись.

В марте 2021 года Минторг США объявил об очередном ужесточении технологических санкций с введением «презумпции запрета» на экспорт в Россию товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items).

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