Ученые обнаружили в Болгарии уникальное святилище эллинистической эпохи 9.07.2021, 19:26

Здесь же были найдены монеты, украшения и амфорные печати.

Археологи обнаружили у мыса Чироза на южном черноморском побережье Болгарии фундамент стены, которая охватывает территорию площадью 1000 квадратных метров. Здесь же исследователи нашли фундамент большой двухэлементной башни, которая располагалась на самой высокой и выступающей части мыса, сообщает zn.ua.

Ученые исследовали участки рва, который располагался перед этим сооружением. По их мнению, ров выполнял защитные функции, но не исключено, что он использовался и в ритуальных целях.

Исследователи также нашли сотни керамических фрагментов местной фракийской глиняной посуды, а также импортной, которая была изготовлена по большей части в Малой Азии. Монеты, украшения и амфорные печати, найденные здесь, датируют это место концом ІІ - началом І столетия нашей эры.

Вероятно, башня поднималась вверх на несколько этажей. Подобные башни были найдены в разных частях Средиземноморья. Считается, что некоторые из них могли быть обсерваториями или местами для передачи сигнала в море.

В этом случае место мыса Чироза следует рассматривать в контексте подводных сооружений, обнаруженных в юго-восточных водах около мыса, где находятся подводные детали разрушенных построек, археологические материалы, относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры, а также амфоры и постройки римской и поздней античности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».