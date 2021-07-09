В Представительстве ЕС рассказали, сколько вложили в укрепление белорусской границы 1 9.07.2021, 19:31

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У Беларуси со странами Евросоюза 1250 километров общей границы.

Беларусь много лет получала техническую помощь и финансирование ЕС на проекты в вопросах усиления безопасности на совместной границе. Но в прошлом году некоторые некоторые из них были приостановлены в связи с политической ситуацией в Беларуси. А после введения Евросоюзом нескольких пакетов санкций белорусские власти заявили, что больше не будут сдерживать мигрантов на западной границе, пишет zerkalo.io.

У Беларуси со странами Евросоюза 1250 километров общей границы. Взаимодействие сторон по повышению безопасности на границе длится много лет. Реализованные совместно проекты по улучшению систем контроля, строительству и оснащению пунктов пропуска часто полностью или на 80−90% покрывались из средств ЕС.

По данным Представительства ЕС в Беларуси, с 2001 по 2012 годы поддержка интегрированного управления границами в виде двусторонней помощи составила около 47,5 млн евро. Выгоды от реализации региональных проектов по модернизации приграничной инфраструктуры, оборудования, обучения и оперативного сотрудничества в представительстве оцениваются еще в 21 млн евро.

С 2012 года Евросоюз помогал стране в области управления границами средствами, в общей сложности на это потратили 15 млн евро (без учета проектов поддержки таможенного сектора). Сюда входил приостановленный в настоящее время проект Министерства внутренних дел стоимостью в 7 млн евро, направленный на решение проблемы незаконной миграции.

В результате сотрудничества был построен грузовой терминал «Козловичи-2» на белорусско-польской границе. Работы стоимостью в 16 млн евро оплачивал ЕС. Он взял на себя и 90% расходов на строительство и оснащение пункта пропуска «Песчатка», бюджет которого достигал 12 млн евро.

В 2008—2010 года ЕС помогал оснащать пункты пропуска мобильными инспекционнодосмотровыми комплексами на общую сумму около 5 млн евро. В проект по созданию телекоммуникационной сети для улучшения системы связи и передачи данных на границе с Польшей «БОМБЕЛ» Евросоюз вложил в 2009 — 2011 годах 6,8 млн евро, а в 2014—2020 годах — еще около 3 млн евро.

В 2005—2006 годах был проект по созданию центра размещения в Бресте мигрантов, незаконно пересекавших границы, и реконструкции кинологического центра в Сморгони с бюджетом в 4,7 млн евро.

Белорусский МИД сообщал, что в период с 2007 по 2013 годы по программам трансграничного сотрудничества ЕС «Польша — Беларусь — Украина» и «Латвия — Литва — Беларусь» страна реализовала проекты на общую сумму около 50 млн евро. С 2016 года ежегодная помощь ЕС для Беларуси составляла 28−30 млн евро. Часть этих денег шла на обустройство государственной границы, модернизация пограничной и таможенной инфраструктуры.

В то же время, выступая в Брестской крепости, Лукaшенко заявил, что Беларусь тратила сотни миллионов долларов «на защиту геополитических интересов» Запада.

Что происходит на границе Беларуси и стран Евросоюза?

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь «останавливала наркотики и мигрантов». «Теперь будете сами их есть и ловить», — обратился он заочно к странам Евросоюза.

Владимир Макей признал, что раньше в сдерживании незаконного пересечения границ Беларуси финансово помогал Евросоюз. Так как сейчас этих денег Минск не получает, то и работать в этом направлении будут не так эффективно, как раньше.

Заявления совпадали с рекордным ростом случаев незаконного пересечения белорусско-литовской границы. Погранслужбы Литвы ежедневно задерживают от нескольких десятков до полутора сотен человек, которые пытаются незаконно попасть в страну с территории Беларуси. С начала года они выявили 1546 случаев попыток попасть в страну из Беларуси. Это в 19 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство задержанных — граждане Ирака, Ирана, Сирии, Турции.

А литовская сторона утверждает, что поток нелегальной миграции поощряется белорусскими властями. Сегодня Литва начала устанавливать ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью.

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