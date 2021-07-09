«Кремль рискует поднять новую протестную волну» 9.07.2021, 19:54

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Аббас Галлямов

Политолог о том, кто останется на думских выборах.

Российские власти отказывают независимым политикам в регистрации кандидатами в депутаты Госдумы. Отказ баллотироваться уже получил Илья Яшин за якобы причастность к структурам Алексея Навального.

Политолог Аббас Галлямов рассказал Настоящему Времени, почему в преддверии думских выборов власти зачищают любые намеки на оппозиционность и как это скажется на результатах выборов.

— Вроде бы как уже все структуры Навального побороли, и всех, кто хоть как-то произносил слово "Навальный" вслух, тоже побороли. Неужели у кандидатов власти настолько маленькие шансы на выборах, что нужно еще бороться с самовыдвиженцами в регионах?

— Конечно, у них очень маленькие шансы. Любой более-менее приличный конкурент, более-менее активный, с более-менее внятной протестной повесткой – он поборет практически любого единоросса практически в любом городском округе страны. На сельских территориях – это еще вопрос, хотя и там победа единороссов точно не предопределена, там, грубо говоря, фифти-фифти. Но большая часть населения страны живет в городах, а в городах протестные настроения уже достигают такого уровня, что единороссы могут побеждать только в условиях полного отсутствия конкуренции и тотального административного доминирования.

— То есть можно говорить, что все самовыдвиженцы – оппозиционные, неоппозиционные – те, которые не от партии власти, они все до конца предвыборной гонки не дойдут?

— Думаю, что да. Судя по тому, что Кремль делает, он не собирается упускать контроля над парламентом.

С другой стороны, надо понимать, чем он рискует – он же рискует поднять новую протестную волну, примерно как это было в 2019 году во время выборов в Мосгордуму, когда критическая масса не допущенных до выборов, зарубленных по подписям оппозиционных кандидатов взорвала ситуацию. И на ровном месте вспыхнул протест, и в итоге Москва почти три месяца стояла на ушах, а единороссы потом проиграли в 20 округах из 45 – то есть почти половину.

При том, что ни одного сильного оппозиционного кандидата тогда так и не зарегистрировали. Они проиграли своим собственным спойлерам – кандидатам от системных партий, многие из которых даже кампании не вели, но единороссы им проиграли, потому что оппозиционно настроенные москвичи, взбудораженные этим административным беспределом, явились на участки, оппозиционная явка была очень высокой, и на фоне низкой лояльной явки единороссы проиграли почти половину округов своим собственным спойлерам. Кремль рискует и сейчас что-то такое получить.

Когда вы у меня спрашиваете о моем прогнозе, с одной стороны, глядя на то, что происходит, можно предположить, что они и дальше будут это делать. С другой стороны, я не исключаю, что в какой-то момент они все-таки постараются освободиться и рискнуть каким-то количеством округов, лишь бы не доводить ситуацию до взрыва, потому что общий взрыв может привести к тому, что, повторюсь, вся ситуация опять выйдет на улицу.

Властям с трудом удалось подавить протесты, связанные с возвращением Навального, – зимние протесты. И сейчас в ходе предвыборной кампании гипотетически есть шанс, что власти опять накалят ситуацию настолько, что люди опять выйдут на улицы, и это же очень плохой фон для избирательной кампании.

— А если говорить о новых партиях – в России снова появились новые партии. И системная оппозиция говорит, что без одобрения администрации президента это было бы невозможно. Например, партия "Новые люди", как считаете, имеет шансы пройти в Госдуму, или это исключительно попытка новыми лицами завлечь людей на избирательные участки?

— Одно другого не исключает. Завлекаешь новыми лицами людей, они приходят голосуют, и если партия тебя устраивает, то ты пропускаешь. Еще несколько месяцев назад я был абсолютно уверен, что "Новые люди" пройдут, преодолеют барьер. Они очень неплохо выступили в прошлом году на региональных выборах. Они образовались прошлым летом и тут же в трех регионах преодолели пятипроцентный барьер. Они, очевидно, попали в запрос. Очень силен запрос на обновление, на новые лица, а тут вроде как "Новые люди" – не откровенные людоеды, как в "Единой России", а нормальные вроде люди, с нормальной либеральной идеологией.

Еще несколько месяцев назад я был уверен, что они барьер преодолеют, но они пока не стартовали. Другие-то ведут активно кампанию, а "Новые люди" пока в засаде сидят. Поэтому я пока просто не знаю. Если они все-таки резко активизируются и проведут мощную кампанию так же, как они провели ее в прошлом году, то тогда, конечно, они пятипроцентный барьер преодолеют, я думаю.

— Кто еще, кроме традиционных "Единой России" и КПРФ, может пройти в Госдуму?

— ЛДПР пройдет, конечно, "Справедливая Россия" в пределах пятипроцентных колеблются, но, я думаю, власти постараются их протащить. Пожалуй, и все.

Гипотетически "Партия роста" может сыграть – они эту интересную тройку из женщин выдвинули вместо Титова. Это, конечно неплохой шаг. Как минимум они смогли заменить Титова и выставить новых людей. Но проблема в том, что эти женщины – не политические фигуры, а каждая из них яркая сама по себе, у них яркая интересная биография, но они не очень политические. А конвертировать неполитическое в политическое на самом деле не очень просто. Если "титовцы" смогут это сделать, то, в принципе, я бы не исключал, что они тоже небольшой шанс имеют. Все остальные – вряд ли.

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