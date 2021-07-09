Наталья Радина о зачистке независимых СМИ: Это истерика власти 9.07.2021, 20:11

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Наталья Радина

Журналисты в Беларуси уже длительное время работают в ситуации фактического подполья.

Действующие власти Беларуси усиливают гонения на журналистов и активистов.

"Если журналисты предоставляют качественную информацию, то она обществом воспринимается"

Председатель Белорусской ассоциации журналистов ("БАЖ") Андрей Бастунец, к которому pусская служба "Голоса Америки" обратилась за комментарием, заметил, что многие его коллеги уже длительное время работают в ситуации фактического подполья. "Например, корреспонденты польского телеканала "Белсат" длительное время не имеют аккредитации, их штрафуют, задерживают. А в сентябре прошлого года были лишены аккредитации все иностранные корреспонденты, и некоторые из них продолжают работать в полуподпольных условиях", – напомнил Бастунец и добавил, что ситуация лишь ухудшается, свидетельством чему стали изменения в законодательстве – теперь стримы с «несанкционированных акций» приравниваются, как минимум, к административному правонарушению.

"Журналисты tut.by утратили профессиональный статус, и власть последовательно вытесняет независимых журналистов из правового поля. Причем, и самом это поле легальной деятельности уменьшается, и сейчас от него остался какой-то пятачок", – констатирует председатель БАЖ.

По словам Андрея Бастунца, группа журналистов уже основала новую площадку, с которой будет продолжена их профессиональная деятельность. А интересующаяся политикой аудитория научилась обходить блокировки и получать необходимую информацию из независимых источников.

"У нас с 2011 года Charter97.org работает из-за границы. Я уже упоминал про "Белсат". И если журналисты предоставляют качественную информацию, то она обществом воспринимается. И во все времена у нас оставались журналисты, которые с риском доля себя оставались в стране, добывая информацию. При том, что никто из официальных лиц с ними не общался". И подытожил, что все сказанное им свидетельствует о том, что обстановка в стране нездоровая.

"Очевидно, что никакие полутона, никакая осторожность сегодня не срабатывают"

Главный редактор портала Charter97.org Наталья Радина убеждена, что не смотря на все репрессии со стороны Лукашенко и его окружения, полностью уничтожить свободу слова в Беларуси невозможно. "Говорю это, как руководитель ресурса, который был заблокирован в 2018 году. Мы проходили через тюрьмы, самая большая трагедия для нас в том, что был убит основатель сайта Олег Бебенин, но пока живы журналисты, которые хотят говорить правду, уничтожить свободу слова не удастся", – убеждена Радина.

Радина назвала последние события попыткой "окончательно зачистить информационное поле". "Даже те медиа, которые вели себя достаточно осторожно, сегодня оказались под прессом, были задержаны редактора и журналисты региональных газет. Совершенно понятно, что это истерика власти, что они боятся любого критического слова в свой адрес, они пытаются превратить все медиа в Беларуси в аналог советских пропагандистских изданий – "все, кто не за нас, они против нас". И очевидно, что никакие полутона, никакая осторожность, попытки отсидеться в тени сегодня не срабатывают", – считает Наталья Радина.

И продолжает, что все попытки власти задавить прессу к желаемым результатам не приведут: "Удержаться Лукашенко у власти это особо не поможет – люди его ненавидят. У нас, к счастью, есть интернет, люди умеют обходить блокировки и понимают, что для того, чтобы получать информацию, нужно обладать несложными навыками. Так что я не думаю, что это трагично для Беларуси. Хотя я, безусловно, сочувствую журналистам, которые оказались за решеткой, поскольку я сама там была. Но я знаю, что если у них хватить сил и мужества продолжить свою работу, они смогут это сделать".

Наталья Радина поделилась своим мнением, как поступать в аналогичной ситуации журналистам других независимых СМИ в регионе. "Я думаю, им стоит учиться работать в подполье, создавать "запасные аэродромы" за рубежом, быть готовыми в случае необходимости к отъезду и продолжать свою работу. То есть – не сдаваться. Нужно понимать, что уж если мы выбрали эту профессию, значит нужно ей следовать, несмотря ни на какие препоны, которые устраивает власть. Самое главное – не врать и не бояться, потому что как бы вы ни старались быть хорошими для всех, этого не получится, и быть над схваткой тоже не получится. Когда власть переходит в режим диктатуры, либо вас заставят обслуживать и облизывать эту власть, либо вас попытаются уничтожить. И в этих условиях самое главное – не дать себя уничтожить и остаться при этом журналистом", – считает главный редактор портала Charter97.org Наталья Радина.

"Кто будет завтра? Да кто угодно!"

В свою очередь политический аналитик, журналист телеканала "Белсат" Игорь Ильяш посоветовал российским коллегам внимательно изучать белорусский опыт. "Им нужно понять, что рано или поздно через те же процедуры будут проходить ведущие российские независимые медиа. Сейчас, насколько я понимаю, в России активно используется механизм признания "иностранным агентом", но без массовых арестов и уголовных дел против журналистов. Но я думаю, что эта практика будет расширяться, потому что в какой-то момент Путин придет к выводу, что просто объявить (журналиста или издание) "иностранным агентом" – этого мало, и информационное поле нужно зачищать полностью. И в этом плане конечная точка данного маршрута одинакова и в головах представителей режима Лукашенко, и в головах представителей режима Путина. Это – построение полностью стерилизованного общества, где нет места для инакомыслия", – предупреждает белорусский журналист. Игорь Ильяш также поделился впечатлениями от недавнего свидания со своей женой Екатериной Андреевой, находящейся в заключении: "Она не теряет твердости и уверенности в себе, она убеждена, что у нее хватит сил все это выдержать, и не пойти на компромисс. Она подчеркнула, что не будет писать прошения о помиловании, если ей предложат это сделать". Характеризуя обыски в редакциях белорусских СМИ и задержания журналистов, собеседник "Голоса Америки" высказал предположение, что это – еще не конец.

"Безусловно, идет планомерная зачистка информационного пространства, Лукашенко взял курс на построение классического тоталитарного режима, где нет вообще места инакомыслию, где не может быть альтернативных источников информации, то есть, либо нужно быть полностью за власть, либо ты – враг. И никаких нейтральных позиций в этой концепции быть не может", – считает журналист "Белсата". В этой связи происходящее в Беларуси с августа прошлого года Игорь Ильяш называет "постепенным расширением рамок террора и репрессий".

"Сегодня добрались до "Нашей Нiвы" и до региональных медиа, до региональных журналистов. Кто будет завтра? Да кто угодно! Несмотря на все потери последнего времени, еще достаточно в Беларуси журналистов и средств массовой информации, которые продолжают работать и доносить правду о том, что происходит", – считает он. И добавляет, что целью нынешних репрессий является не только стремление полностью зачистить информационное поле страны, но и продемонстрировать ответ на секторальные санкции, введенные Европейским Союзом.

"Представители режима (Лукашенко), в частности - Владимир Макей, еще весной говорили, что любые новые санкции могут повлечь за собой ликвидацию гражданского общества. Это была недвусмысленная угроза абсолютно в русле логики террористов: если вы не выполняете наши требования, то будут страдать заложники. В данном случае в качестве заложников избрано гражданское общество и независимые средства массовой информации", – напоминает Игорь Ильяш. И подытоживает, что нынешнее преследование независимых журналистов является акцией устрашения.

О том, как видится последние события в Беларуси из одной из соседних стран, входящих в Европейский Союз, рассказал исполняющий обязанности главного редактора одного из крупнейших новостных порталов Латвии DELFI.lv Филипс Ластовскис (Filips Lastovskis). По его словам: "В Латвии очень внимательно, с огромным интересом и грустью следят за тем, что происходит в Беларуси. В прошлом году это был самый важный иностранный вопрос в СМИ. Не только на уровне граждан и средств массовой информации, но и на уровне политиков".

Филипс Ластовскис также отметил, что Латвия предоставляет возможность для работы на своей территории журналистам тех стран, где усиливаются тоталитарные тенденции: "За последние 10 лет сюда переехало уже много русских эмигрантов, приехала вся команда «Медузы». Также в прошлом году приехали белорусские журналисты. Итак, у нас уже есть некоторый опыт в плане того, как именно мы можем помочь тем, кто бежит от репрессивных авторитарных правительств". Известно, что в самой Латвии, как и во всех других странах ЕС, есть много оппозиционных изданий, которые подвергают свои правительства суровой критике. Есть и пресса откровенно прокремлевской направленности. И никто их не подвергает гонениям, несмотря на то, что в российских СМИ утверждается обратное".

И.о. главреда DELFI.lv уточняет: " На уровне латвийских национальных СМИ вы не найдете прямых прокремлевских нарративов, этим, в основном, отличаются небольшие СМИ. У них есть какие-то ограничения государственного финансирования, если есть фейковые новости или элементы дезинформации, пропаганды, но нет никаких репрессий или чего-то подобного, как это происходит в Беларуси. У нас есть сильная коалиционная консервативно-националистическая партия с твердыми взглядами на эмиграцию из России. Но я верю, что это не подорвет общую мораль в обществе, которое чутко понимает и поддерживает тех, на кого охотятся как на животных, только из-за их уверенности в важности журналистики и демократии", – заключает Филипс Ластовскис.

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