В ЖК «Минск Мир» прорвало трубы: фото и видео 9.07.2021, 20:07

Это случилось после включения воды в доме «Новый Орлеан».

Жители дома «Новый Орлеан», который находится в комплексе «Минск Мир» в районе улиц Аэродромная-Кижеватова, рассказали, что примерно неделю назад в здании стали проверять систему водоснабжения и во многих квартирах стали трескаться трубы. А 6 июля, как предполагают жильцы, давление в системе подняли еще сильнее. Из-за этого некоторые квартиры затопило. В чате, где идет обсуждение случившегося, люди говорят, что в воде оказались помещения на 1, 8, 10 и 15 этажах, пишет tut.by.

— Недавно в доме начали периодически включать воду. Первый случай подтопления был 19 июня. Потом в некоторых квартирах начали буквально трескаться трубы. 6 июля вообще ситуация стала аховой. Где-то не выдержали трубы и полотенцесушители — вода хлестала, текла по стенам. В некоторых квартирах, в итоге, было по щиколотку. Люди перекрывали вентили в квартирах, но это не помогало, — рассказывают жильцы.

Дом «Новый Орлеан» находится на улице Кижеватова, 3г, и судя по информации на сайте жилого комплекса «Минск мир» сдан в эксплуатацию в апреле этого года.

Застройщик — Dana Holdings.

— Приемка дома была в апреле. Тогда было обнаружено много проблем, на которые жильцы указывали. Но застройщик не исправляет их до сих пор: ссылаются на другую компанию генерального подрядчика — ООО «ВикторияГарантСтрой». Они в свою очередь говорят о субподрядчиках, — рассказывают жители дома.

— На данный момент дом до сих пор не передан обслуживающей организации, поэтому жильцам невозможно заключить договоры на водо- и энергоснабжение. Видеокамеры не работают, периодически не работают лифты, иногда подтапливает квартиры. Получается, что были некачественно проведены гидроиспытания. Обещанная просторная комната для велосипедов и колясок в доме на 300 квартир оказалась маленьким помещением на 10−15 велосипедов, щели в дверях на лестнице, — перечисляют проблемы люди. — Есть вопросы с окнами. Во многих квартирах они либо с трещинами, либо поцарапаны. И если в первом случае с застройщиком еще можно что-то выяснять и надеяться на то, что их поменяют, то поцарапанные даже не обсуждаются. Мы уже не говорим о том, что в подъездах до сих пор грязно, уборку не провели, хотя обещали, отливы и балконы снаружи также не были вымыты. Представители застройщика утверждают, что уборка была и это мы сами все выпачкали в процессе ремонта.

Фото: предоставлено жильцами дома

Также жители упоминают и то, что не работает внутренняя и внешняя подсветка, а обещанные декоративная растительность в лобби и «лапомойка» для собак отсутствуют.

— Лично у нас протекла батарея, возможно была не затянута труба, которая подходит к ней. Когда решил потрогать образовавшееся мокрое место, то, мягко сказать, удивился… Цементный раствор, которым была замазана эта труба просто рассыпался. Но мы еще «счастливчики». При приемке квартиры у нас почти не было «косяков». Было все мелкое и некритичное: нет куска стяжки на балконе, дверь на балкон не закрывается, «не отрегулирована», на стенах есть перепад между монолитом и блочной межквартирной перегородкой, мелкие царапины на стеклах, отливы с внешней стороны заляпаны строительной смесью, — рассказывает один из жильцов дома.

Местные жители хотят встретиться с генеральным директором подрядчика, однако пока этого сделать не получается. Вся коммуникация — только через переписку с «Дана Астра».

Там на запрос жителей в начале июня ответили, что «в рамках гарантийных обязательств проводится комплекс мероприятий по устранению недостатков, выявленных собственниками в ходе осуществления приемки квартир».

Что касается инженерных систем, то на момент сдачи дома в эксплуатацию они находились в исправном состоянии и функционировали в «соответствии с установленными требованиями», говорится в ответе, подписанном директором ИООО «Дана Астра» Павлом Овчаровым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».