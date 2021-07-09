«Евро-2020»: Прогнозы фанатов и зверей перед финалом Англия-Италия
- 9.07.2021, 20:35
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Финал Чемпионата Европы 2020 состоится уже в это воскресенье.
В воскресенье, 11 июля, состоится финал Чемпионата Европы 2020 - в нем участвуют сборные Англии и Италии.
Для англичан, которых часто называют родоначальниками "прекрасной игры", это важнейшее событие - Англии не было в финале большого турнира с 1966 года, когда сборная победила Германию в Чемпионате мира, передает ВВС.
Как и тогда, матч пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".
Теперь английские болельщики мечтают о том, что футбол "вернется домой". Однако итальянские фанаты с этим не согласны.