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«Евро-2020»: Прогнозы фанатов и зверей перед финалом Англия-Италия

  • 9.07.2021, 20:35
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«Евро-2020»: Прогнозы фанатов и зверей перед финалом Англия-Италия

Финал Чемпионата Европы 2020 состоится уже в это воскресенье.

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Чемпионата Европы 2020 - в нем участвуют сборные Англии и Италии.

Для англичан, которых часто называют родоначальниками "прекрасной игры", это важнейшее событие - Англии не было в финале большого турнира с 1966 года, когда сборная победила Германию в Чемпионате мира, передает ВВС.

Как и тогда, матч пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Теперь английские болельщики мечтают о том, что футбол "вернется домой". Однако итальянские фанаты с этим не согласны.

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