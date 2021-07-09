Где можно привиться от коронавируса в Минске: весь список адресов 1 9.07.2021, 20:43

1,546

При себе нужно иметь паспорт.

В Мингорисполкоме рассказали, где можно привиться от коронавируса. Дополнительные пункты вакцинации работают во всех районах Минска, пишет kp.by.

Прививку от коронавируса можно сделать бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт.

Публикуем список адресов, где можно привиться от коронавирусной инфекции.

Ленинский район:

ТЦ «Е-Сити» (ул. Гошкевича, 3);

ТЦ «Корона» (ул. Денисовская, 8);

ТЦ «Гиппо» (пр-т. Рокоссовского, 2).

Заводской район:

Гипермаркет «Green» (Партизанский проспект, 182);

Универмаг «Беларусь» (ул. Жилуновича, 4);

Гипермаркет «Green» (ул. Уборевича, 176);

ТЦ «МОМО» (Партизанский пр-т, 150а).

Октябрьский район:

Железнодорожный вокзал (Привокзальная площадь, 3);

Магазин «Живинка» (ул. Ландера, 36А);

ДК Железнодорожников (ул. Чкалова,7).

Московский район:

ТЦ «АутЛето» (пр-т Жукова, 44);

ТЦ «Столица» (пр-т Независимости, 3);

ТЦ «Глобо» (ул. Уманская, 54).

Первомайский район:

Рынок «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51). В понедельник – выходной;

Гостиница СОК «Олимпийский» (пр. Независимости 80А/1);

ТЦ «Дана Молл» (ул. Петра Мстиславца, 11).

Партизанский район:

ГУО «Специализированная общеобразовательная школа № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха» (ул. Ваупшасова, д. 23);

МЦ «Кравира» (ул. Захарова, 50, корпус Д).

Фрунзенский район:

ТЦ «Максимус» (ул. Лобанка, 94);

ТЦ «Грин сити» (ул. Притыцкого, 156);

ТЦ «Бонус» (ул. Голубка, 2);

ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29);

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска» (ул. Харьковская, 74, каб. 8).

Советский район:

Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8). В понедельник – выходной;

ТЦ «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2);

ЦУМ (пр-т Независимости, 54)

Пункт в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (ул. Берестянская, 20). Время работы – с 10:00 до 14:00 по вторникам.

Центральный район:

ГУМ (пр-т Независимости, 21)

ТД “Ждановичи”, Мир Моды-5 (ул. Тимирязева, 129)

ТРЦ “Галерея Минск” (пр-т Победителей, 9).

В Мингорисполкоме также добавили, что прием пациентов в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. И обратили внимание на то, что в воскресенье – выходной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».