Байден поговорил по телефону с Путиным 8 9.07.2021, 21:06

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Президент США призвал Кремль пресечь кибератаки российских хакеров.

Президенты США и России Джо Байден и Путин провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Белого дома (перевод — nv.ua).

Байден обсудил с Путиным кибератаки российских хакеров с использованием программ-вымогателей, которые затронули США и другие страны, и призвал Кремль принять меры, чтобы пресечь такую деятельность.

Также Байден сказал, что США сделают все необходимое для защиты своих граждан и инфраструктуры перед лицом киберугроз.

Ранее появилась информация о том, что хакеры, которые могут быть связаны с российской разведкой, взломали серверы Национального комитета Республиканской партии США. В начале 2021 года их же обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

В апреле США ввели против России санкции, в том числе и из-за масштабной кибератаки на американские правительственные учреждения, использующие программное обеспечение SolarWinds.

По данным агентства Bloomberg, связанная с Россией хакерская группа взломала около 200 американских компаний в результате масштабной атаки с использованием программ-вымогателей.

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