NYT: Убийство президента Гаити мог организовать иностранец по имени Майк 9 9.07.2021, 21:15

3,586

Жовенель Моиз

фото: gettyimages

Жовенель Моиз, предположительно, был убит группой наемников.

Организатором убийства президента Гаити Жовенеля Моиза был иностранец по имени Майк, который говорил на испанском и английском языках, — об этом пишет The New York Times (перевод — nv.ua).

Гаитянский суд 9 июля сообщил, что двое американцев, задержанных по подозрению в убийстве президента страны, называют себя переводчиками наемников. По их словам, их не было в комнате во время убийства Моиза. Один из американцев — бывший охранник в посольстве Канады на Гаити, 35-летний Джеймс Соледжес, второй — 55-летний Джозеф Винсент.

Американцы утверждают, что заговор активно готовился в течение месяца, при этом целью якобы было не убить президента, а доставить его в национальный дворец. По словам Винсента, организатором был некий иностранец по имени Майк.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его частной резиденции. В него выстрелили не менее 12 раз. Раненую первую леди Мартин Моиз доставили в больницу Флориды, сейчас она в стабильном состоянии.

По данным следствия, в отряд наемников входили 26 человек, среди них были отставные колумбийские военные. Семерых подозреваемых в убийстве Моиза застрелили, еще шесть человек были задержаны. Среди задержанных — двое американцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».