Без компенсаций и капитуляций Елена Зеркаль, «Европейская правда»

9.07.2021, 21:39

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Елена Зеркаль

Рецепт победы в борьбе с «Северным потоком-2».

Для завершения строительства Nord Stream-2 осталось достроить 48 километров. Однако, уже не дожидаясь завершения, россияне сбросили маски с надписью "давайте делать бизнес" и начали банальный шантаж.

Ограничение поставок газа летом, когда есть огромный спрос на газ и закачку его в хранилища, взвинтило цены до рекордных 450 долларов. Таких цен не было с 2013 года.

При этом заполненность газохранилищ в ЕС тоже рекордно низкая - объем газа вдвое меньше, чем в прошлом году.

С такими темпами закачки Европа к началу отопительного сезона будет кметь заполнение только 79% процентов вместо минимально необходимых 92%. О нашей закачке пока промолчу.

В дополнение прямо посреди этого пика спроса и цен россияне останавливают на ремонт сначала "Турецкий поток", затем "Ямал-Европа" а потом и "Северный поток-1".

Меседж очень прост: это Кремль будет контролировать, сколько газа и за какие деньги он поставит в ЕС.

Исключение президентом США Джо Байденом консорциума Nord Stream-2 из-под применения санкций только разожгло аппетит Кремля к "повышению ставок" в нарушении правил. Они даже не собираются скрывать свои намерения относительно пренебрежения требованиями сертификации и, очевидно, будут требовать исключить новый газопровод из-под действия норм ЕС.

И дело не в деньгах. Цель россиян - заставить европейцев забыть о правилах и верховенстве права, только бы "включили газ". Они делали это в 2009 году, некоторые еще хорошо помнит позицию тогдашнего премьера Чехии Тополанека, который приезжал в Украину решать газовый конфликт. Его интересовало одно: "как включить газ". По каким правилам и на каких условиях не имело никакого значения, потому что "Европа замерзает".

Разница с 2009 годом лишь в том, что банальный шантаж со стороны России стал очевиден уже летом, а не посреди зимы. Фактически они лишь дополнительно подсветили то, что Nord Stream-2 это никакой не "бизнес-проект", а инструмент давления и геополитики.

На политический шантаж можно ответить только политическими методами. И они должны быть достаточно жесткими. Иначе Россия не поймет.

Худший для нас вариант: договоренности ЕС и России без учета интересов Украины.

Пока мы можем только догадываться о реальных планах наших партнеров, ведь предпочитаем переговоры с партнерами путем публичных призывов: "определиться с датой вступления в НАТО", "защитить Украину ..." Все это хорошо для новостей, но не приближает к результату.

И есть опасность, что решение в Берлине уже написано без Украины. И нашему государству в нем отведено скромное место "получателя компенсации", о которой робко начинают говорить даже у нас.

Такая "компенсация" может быть завернута в красивые названия, например: "Инициатива трех морей" или "потенциальные инвестиции в водородную стратегию" и в обещания денег на закрытие шахт.

Как бы красиво это не называлось, реальных гарантий не сможет дать никто.

Это будет еще один "Будапештский меморандум", только в энергетике.

И это будет именно то, чего хочет Россия. Она, возможно, слишком высоко подняла ставки. В лучшем варианте шантаж сработает, и Европа пожертвует верховенством права ради того, чтобы "включили газ немедленно". В худшем - "всего лишь" вернет под контроль Украину.

Но такова стратегия Кремля много лет - повышать ставки, чтобы отступить, но взамен взять под контроль наше государство.

Все это не означает, что мы уже проиграли - окно возможностей все еще открыто.

Европа и США умеют действовать сообща, когда это касается их вопросов безопасности. И вполне могут побеждать Кремль, как показывает история с построением "Южного потока", который сделали "золотым" для Кремля и заставили отвечать европейским правилам.

А в придачу - мы все еще являются партнерами с ЕС и США, нас все еще слышат. И если Украина привезет в Берлин и Вашингтон взрослое, понятное, профессиональное предложение, мы можем найти решение проблемы сообща.

В противном случае, нам просто озвучат чужое.

Что должно содержать такое предложение?

Первое: оно должно содержать реальные возможности для развития бизнеса в общих интересах. Если Россия ломает правила ради политики, то мы должны использовать их ради общей выгоды.

Именно поэтому уже на встречи в Берлине и Вашингтоне команда президента Украины Владимира Зеленского должна привезти конкретные предложения по сотрудничеству в новых условиях. Среди них должно быть и предложение о создании совместного консорциума, который превратит украинскую "трубу" из источника головной боли в источник прибыли и для Украины, и для Европы и США.

Все наработки для этого есть, есть даже пилотный проект, который можно продемонстрировать. В ближайшее время заработает реконструированная компрессорная станция "Бар", обновленная за счет Deutsche Bank. В отличие от "Северного потока - 2" этот проект увеличивает надежность поставок и приносит прибыль как Украине, так и международным инвесторам.

Также среди предложений должны быть такие перспективные направления, как развитие энергоэффективности и работа над декарбонизацией. Каждое из этих направлений отвечает интересам объединенной Европы.

Второе: мы должны показать преданность самой Украины европейским правилам прозрачности в сфере энергетики, преданность реформам и реальную деолигархизацию.

Что это означает на практике прямо и без обиняков объявил на этой неделе государственный секретарь Блинкен. Борьба с коррупцией, независимость институтов и корпоративное управление.

Третье: показать четкое понимание того, что именно преданность прозрачным рыночным правилам позволяет защищаться от российского шантажа. Как и в 2014-м, мы можем получить гораздо больше, чем просто газ и транзит.

Предохранителем от дальнейшей эскалации является полное снятие монополии "Газпрома" и применение ко всем маршрутам поставки газа в Европу норм ЕС.

Именно тогда мы сохраним перспективы получать доходы от украинской ГТС.

Конечно, Кремлю такая идея очень не нравится. Конечно, только путем серьезного политического давления и договоренностей на высшем государственном уровне можно получить такой результат.

Понимание того, что такое решение конфликта является в лучших интересах Украины демонстрируют уже и у нас.

Правда, не все понимают, что без последнего пункта - подтверждения того, что нам можно доверять - все это просто слова.

Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции (2014-2019), «Европейская правда»

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