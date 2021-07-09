Журналисту «Трибуны» Ивулину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 9.07.2021, 21:43

Срок задержания – два месяца.

Игроку ФК «Крумкачы», журналисту Tribuna.com, автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Журналисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок задержания – два месяца.

По 342-й статье УК РБ Александру грозит до четырех лет лишения свободы.

Статья 342 УК РБ: «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет».

Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

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