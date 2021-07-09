Крупное исследование показало уровень влияния новых мутаций коронавируса на детей
- 9.07.2021, 21:47
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Новое исследование было проведено в Великобритании.
У детей и подростков “крайне низкий” риск заболеть или умереть от коронавируса, и новые штаммы вируса не изменили ситуацию, показало крупное исследование, проведенное в Великобритании.
Исследование, которое цитирует агентство Bloomberg (перевод — zn.ua), показало, что среди почти полумиллиона заболевших детей и подростков выжили 99,995%. Из 61 человека, причиной смерти которых изначально считался COVID-19, предварительный диагноз подтвердился только у 25 человек.
Вероятность перетекания COVID-19 к опасным последствиям также небольшая.
Ключевыми группами риска среди детей и подростков считаются люди с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями, говорят эксперты. Но даже в этой группе риски для заболевших ниже по сравнению со взрослыми.
Исследование провели до обнаружения варианта COVID-19 "дельта". Но авторы исследования говорят, что новая мутация не повлияла на показатели смертности среди детей и подростков.
В свою очередь американские ученые и эксперты говорят, что две дозы вакцины защищают взрослых от тяжелого течения COVID-19 и смерти от всех циркулирующих в США штаммов, включая вариант “дельта”. Перед этим компания Pfizer и ее партнер BioNTech сообщили о работе над бустерным вариантом или же третьей дозой своей вакцины от COVID-19, предназначенный для защиты от штамма “дельта”. Клинические исследования могут начаться уже в августе при условии получения одобрения регуляторами.
Эксперты FDA, CDC вместе с нацинститутами здравоохранения изучают, может ли такая бустерная доза оказаться необходимой.