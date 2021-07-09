Месси против Неймара – главная афиша финала Кубка Америки по футболу 9.07.2021, 22:15

Оба в топ-форме и готовы выиграть трофей.

Впервые за 14 лет в финале Кубка Америки встретятся Бразилия и Аргентина.

Смотрите финал Кубка Америки в воскресенье 11 июля в 3 часа ночи по Минску, пишет сайт sports.ru.

В 2007-м бразильцы были беспощадны – разгромили аргентинцев со счетом 3:0 и заставили еще 20-летнего Лео Месси плакать в раздевалке после матча. Этой ночью Лео попытается отомстить – и выиграть первый серьезный трофей в составе сборной.

Неймар с этим явно не согласен.

Неймар и Месси все еще близки. Они много общаются и вместе играют в FIFA

После перехода Неймара в «ПСЖ» в «Барселоне» развалилась великая связка МСН – но все трое до сих пор плотно общаются друг с другом. Особенно близки были Неймар и Месси – они дружили семьями и проводили много времени вместе. «Мне очень легко общаться с Лео – он понимает меня, – рассказывал Ней. – Он всегда помогал мне и это помогло нам завязать общение. Я ценю его».

«Мне нравилось играть с ним, – признавался Лионель в 2020-м. – Я был бы счастлив от его возвращения. Мы отлично ладили втроем – Суарес тоже ценил его. Ней всегда был хорошим парнем. Мы и сейчас общаемся – но оба часто заняты на работе. Из-за этого стали намного реже созваниваться».

Потом начался карантин – и Лео с Неймаром вновь начали общаться плотнее. Ней рассказывал, что они очень часто играли в онлайн-игры. Чаще всего это была FIFA – и Неймар постоянно проигрывал Месси. «Иногда мне нечего делать и мы с Неймаром играем в FIFA по связи. Он постоянно берет Бразилию, пасует самому себе и пытается обвести всех моих игроков. Но Ней не силен в этом. Однажды я проиграл – но все его голы были случайными», – с улыбкой вспоминал Лео.

На поле Лео и Ней еще не встречались. В феврале они должны были сойтись в 1/8 Лиги Чемпионов – но Неймар травмировался и пропустил оба матча. «Мне нравится в «ПСЖ», но хотелось бы однажды все таки сыграть против Месси. Это было бы очень интересно. Мне хочется вновь насладиться игрой Лео», – грустил бразилец.

Сейчас им выпал второй шанс – теперь Неймар и Месси в предвкушении финала Кубка Америки. При этом оба подходят к игре в топ-форме.

Важность Месси в нынешнем составе Аргентины неоценима. Это признавал и главный тренер сборной Лионель Скалони. «Мы хвалим Месси после каждой игры. На планете нет игрока сильнее и важнее Месси. Он улучшает нас на каждом участке поля и даже в обороне опасен для соперника. Лео тоже человек – и однажды устанет от похвалы. Не пользоваться моментом – преступление», – радовался Скалони после игры с Боливией.

Мы разбирали интегрирование Месси в модель игры Аргентины. В матче с Колумбией можно было еще раз посмотреть на важность Лео во всех стадиях. Он полезен даже в прессинге – в сборной Месси никогда не отлынивает от черновой работы. «Он хорош как Месси в лучшие годы, – отшучивался Гари Линекер. – Лео – снова лучший в мире».

«Месси видит поле как с экрана телевизора, – еще в 2019-м рассказал бывший тренер сборной Херардо Мартино. – Он всегда поражает чем-то новым. Лео не нужно забивать больше всех – он любит помогать другим. Он отдает игре всего себя – но даже Месси иногда нужна подмога».

Сейчас вокруг Месси собралась хорошая команда – и сам Лео расцвел. Он явный претендент на звание лучшего игрока Кубка Америки. Единственный конкурент – Неймар и его новая роль в модели игры Бразилии.

Прогресс Неймара описывал Тите: «Важно иметь игрока с такими индивидуальными качествами. Он придумал вспомогательные движения для дриблинга – они сделали его непредсказуемее. Соперники боятся сфолить на Неймаре – теперь он оставит их в дураках. Неймар реже встречается с мячом, зато играет намного эффективнее».

По всем ключевым показателям Неймар минимально отстает от Месси. Но их игровой стиль слишком разный – Лео предпочитает начинать атаки из глубины, а Ней играет на линии и подключается за спины защитников. Из-за этого острота моментов у Неймара выше – но бразильца подводит реализация. Неймар забил почти на три гола меньше ожидаемого – это помешало ему бороться с Месси за звание лучшего бомбардира Копы.

«Месси феномен. Но Неймар превращает футбол в искусство, – признавался Дани Алвес. – Нею часто не везло на этом Кубке, но он невероятно эффективен и полезен. Месси великолепен – я не пытаюсь отрицать это. Но Неймар не менее хорош, просто он забил меньше Лео. Он – волшебник».

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После победы в полуфинале Неймар заявил: «Мне хочется, чтобы Аргентина вышла в финал. Болею за них, ведь там много моих друзей. А в финале? В финале победит Бразилия!».

Аргентина прошла Колумбию – пока все идет по сценарию Неймара. Но Месси любит делать что-то экстраординарное и собирается сломать все планы бразильца. «Мы оказались в финале. Неймар сказал так, ведь мы друзья. Все ждали именно такого финала. А мы воодушевлены сильнее, чем когда-либо. Мне нравится здесь и я собираюсь выиграть что-нибудь со сборной», – с улыбкой сказал Месси.

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