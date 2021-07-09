Для успешной революции нужны активные действия 9.07.2021, 22:42

И действия эти должны быть не одномоментными.

Уже уйму всего написано о том, сколько длились революции в аналогичных и более жестких авторитарных странах, и о корреляции насилия с длительностью протеста, пишет телеграм-канал «Водители 97».

Напомним ещё раз: победившая за 9 дней румынская революция унесла 1500 жизней.

Революции не делаются на одном эмоциональном подъеме. Это тяжелая, утомительная и рутинная работа. Нам сейчас важно, что впервые за 26 лет белорусское общество превратилось в полноправный политический субъект.

МВД могут сколько угодно думать, что они тут что-то решают. Нет, решаем мы.

Мы организовались и стали самостоятельной политической силой.

Сейчас этот успех необходимо укреплять, санкций мало. Необходимо действовать и внутри страны. Необходимо заново выстраивать и развивать свои структуры.

Мы вступили в конфронтацию с огромным государственным аппаратом. Мы долбим эту глыбу потихоньку и она колется.

Что будет делать Лукашенко, когда денег на закупку и оплату опричникам не останется? Ничего. Сбежит или будет арестован.

Для успешной революции нужны активные действия. Эти действия должны быть не одномоментными.

За нас эту работу никто не сделает.

Всё будет.

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