Парламентарии США и ЕС: Использование Лукашенко нелегальных мигрантов можно сравнить с актом воздушного пиратства 9.07.2021, 22:52

На действия белорусского режима будет дан европейский и трансатлантический ответ.

Американский сенатор Боб Менендес, глава сенатского Комитета по международным отношениям и его коллеги из Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и Великобритании осудили в пятницу действия режима Лукашенко, использующего нелегальных иммигрантов для подрыва соседних с Беларусью государств, передает «Голос Америки».

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ЕС «безоговорочно осудили использование режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств. Использование наиболее уязвимых (категорий населения) в качестве рычага в политических спорах – постыдно, его можно сравнить с актом воздушного пиратства», говорится в заявлении.

Сенаторы и парламентарии назвали действия белорусских властей, способствующих переходу нелегальных иммигрантов через литовскую границу, «преступным и бесчеловечным актом», а также «нападением на государство, входящее в состав ЕС и НАТО». Авторы заявления призвали к «европейскому и трансатлантическому ответу» на действия Минска.

Парламентарии заявили о необходимости запрета полетов в Беларусь, введению санкций против тех, кто причастен к трафику нелегальных иммигрантов, а также к использованию дополнительных инструментов против режима Лукашенко. Авторы заявления также обратились к властям Ирака, Турции и других государств, чьи граждане используются режимом Лукашенко в качестве орудия против Литвы.

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