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Изобретатель антисептика назвал новую дату появления COVID-19

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  • 1.08.2021, 8:03
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Изобретатель антисептика назвал новую дату появления COVID-19

Вирус существовал гораздо раньше, чем стало известно о вспышке в Ухане?

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что факт существования COVID-19 могли скрывать с 2013 года, сообщает lenta.ru.

По его словам, еще восемь лет назад в китайских пещерах обнаружили вирус, который на 96 процентов был схож с коронавирусом. Питте отметил, что тогда спелеологи, работавшие там, могли заразиться. Впоследствии были написаны диссертации о данном заболевании, в том числе исследователями из лабораторий Уханя, которые позже исчезли, подчеркнул эксперт.

Специалист также добавил, что, когда ученые работают над вирусом, они замораживают образец, однако экземпляр, находившийся в китайском исследовательском центре, пропал. Эта ситуация немного беспокоит, резюмировал Питте.

Ранее Питте оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, нет свидетельств того, что COVID-19 или другие вирусы были созданы в лабораториях. «Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США», — сказал ученый. Он добавил, что это произошло в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности.

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