Эксперт объяснил, как взлом паспортной системы может навредить режиму Лукашенко 2 1.08.2021, 8:33

15,858

иллюстрационное Фото

Силовики боятся массовой публикации своих личных данных.

Недавно группа «Кибер-партизаны» заявила, что совершила самую масштабную кибератаку в истории Беларуси — взломала паспортную систему страны. Эксперт по цифровой безопасности Николай Кванталиани объяснил для «Настоящего времени», стоит ли верить этому заявлению и как взлом паспортной системы может навредить режиму.

— Как вам заявление этого сообщества? Доверяете ли вы информации о том, что у них на руках вся паспортная база всех граждан Беларуси?

— Да, можно предположить, что в руках сообщества появилась действительная база паспортных данных жителей Республики Беларусь.

— Это может навредить существенно власти Лукашенко?

— Я думаю, скорее всего, да. Потому что персональные данные силовиков, которые могут быть опубличены: информация об их жилищном фонде, как уже было заявлено, и информация об их родственниках — это может быть сдерживающим фактором для продолжения активного насилия против граждан Республики Беларусь.

— Вы имеете в виду то, что называется «деанон»? Просто есть же, например, телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где тоже пишутся личные данные. Как-то системно помешать системе, которую выстроил Лукашенко, это может?

— Здесь мы рассматриваем эту базу данных. До этого она была только в руках у спецслужб и силовиков. Соответственно, сейчас шансы протестующих сравниваются — и та, и другая сторона обладает достаточно большим объемом персональных данных граждан Республики Беларусь.

— А как это может быть использовано? Можно ли кредит, например, оформить на какого-то человека, имея эти паспортные данные, фотографии и так далее?

— В Республике Беларусь нет, потому что нужно личное присутствие. Здесь мы получаем большой массив данных, такое досье на каждого человека, и соответственно, можно будет посмотреть, является ли этот человек текущим сотрудником спецслужб, допустим, — и это будет определенно сдерживающий фактор для силовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».