Не в той стране избрался президентом 5 Телеграм-канал «Серпом По»

1.08.2021, 9:13

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фото: ap

Может, Путин и сам туда отлетит.

В Иркутской области растет площадь лесных пожаров, техники не хватает, а Путин пообещал сегодня Эрдогану отправить в Турцию дополнительные самолеты для тушения лесных пожаров в этой стране ...

Он в Турции избрался президентом? Его турки на свои налоги содержат?

Правительство Иркутской области сообщает, что «на 30 июля, территория, пройденная огнем, превышает 80 тыс. га. 29 июля этот показатель составлял около 75 тыс. га, а 28 июля - 45 тыс. га». По части пожаров «прекращена работа по тушению на основании решений региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

При этом в помощь Турции, уже было направлено три самолета-амфибии Бе-200. Но сегодня, после разговора Путина и Эрдогана отправят еще 11 единиц техники МЧС и Минобороны.

Может, Путин и сам туда от нас отлетит. Навсегда. Разведется с Россией, женится на Турции. Поселится в Стамбуле. Напишет статью о том, что турки и русские – единый народ.

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