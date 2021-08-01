В какой белорусский банк чаще всего переводят деньги мошенники? 1 1.08.2021, 9:24

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Стало известно о странном письме СК к руководству банков страны.

Следственный комитет (управление по городу Минску) решил заняться расследованием банковского мошенничества и 27 июля разослал белорусским банкам письмо, сообщает «Инфобанк».

В этом письме описывается насколько много в последнее время стало киберпреступлений:

фото: infobank.by

Далее в письме подчеркивается, что основной целью мошенников является - похищение пароля и возможность войти в банковские системы ДБО (мобильный банк, интернет банк). Так же в письме есть описание видов мошенничества с расшифровкой:

фото: infobank.by

Потом в письме идет информация о самых распространенных в Беларуси схемах кибермошенничества.

По версии следственного комитета это "вишинг" и "фишинг".

То есть преступники понимают, гораздо легче обмануть человека что бы он сам ввел данные от своего мобильного банка (или от своей карточки), чем разрабатывать технические меры взлома:

фото: infobank.by

Почему-то мошенники очень любят один белорусский банк, по информации в письме, именно туда они переводят большую часть украденных денег. Почему именно этот банк? Нам неизвестно.

фото: infobank.by

Все это происходит очень быстро. И пока человек у которого украли деньги обратится в банк, пока банк ответит ему что надо подавать заявление в милицию. Пока следователь напишет запрос и пока банк ответит на этот запрос, проходит очень много времени. В итоге деньги уже не вернуть, и мошенников не наказать.

Так же следователи пеняют банкам про нарушения рекомендаций НБ РБ по предотвращению мошенничества.

фото: infobank.by

Следственный комитет предлагает банкам сделать выводы и обрабатывать запросы в максимально сжатые сроки. Так же есть предложение по проведению самими банками проверок и надлежащем исполнении рекомендаций НБ РБ:

фото: infobank.by

Ну что тут можно еще добавить?

Если мошенники уже не ломают программы, а просто обманывают людей, то соответственно надо работать с людьми. Та самая финансовая грамотность, раздел - финансовая безопасность.

Про то что банки никогда не просят сказать CVV код с обратной стороны карточки.

Про то что не надо вводить данные карточки на поддельной странице Куфара который прислал "покупатель"

Про то что, когда речь идет о деньгах надо несколько раз подумать, прежде чем что-то делать.

Конечно идеальный вариант был бы таким - как только человек заявляет о мошенническом списании денег, банк должен отменить перевод списанной суммы. А потом уже разбираться в ситуации.

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