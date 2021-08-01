В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 1 1.08.2021, 9:41

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Иллюстрационное фото

Президент страны Реджеп Эрдоган озвучил свою версию возникновения пожаров.

Турецкие власти задержали одного человека в связи с пожарами на юге страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля на пресс-конференции в Мармарисе, передает Haber.

«Один человек был задержан в связи с пожаром в Миласе. Как я уже говорил, площадь лесных пожаров в стране выросла вдвое после того, как лидеры террористических организаций дали указание жечь леса. Мы не исключаем, что некоторые из нынешних пожаров произошли по этим приказам. Наш долг — найти тех, кто сжигал леса и наши легкие», — сообщил глава государства.

При этом он признал, что причиной одного из пожаров в Мармарисе стали неосторожные действия детей, расследование других пожаров продолжается.

Ранее Эрдоган заявил, что при расследовании пожаров не исключается версия поджогов.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — сказал он.

Среди версий также рассматривается причастность террористических группировок. СМИ напоминают о том, как осенью прошлого года из-за действий террористов сгорели около 400 га леса. Эрдоган не исключает, что некоторые из нынешних пожаров начались по аналогичному сценарию.

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