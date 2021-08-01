Биолог оценила вероятность возникновения штамма COVID со смертностью 35% 1.08.2021, 9:46

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Будет ли это сценарием №1?

В Великобритании группа ученых выпустила доклад про возможный риск появления штамма COVID со смертностью 35%. По мнению специалистов SAGE, мутировавший штамм коронавируса может быть схож по летальности с SARS-CoV, который вызывает атипичную пневмонию или MERS-CoV, вызывающий так называемый верблюжий грипп. О ситуации с коронавирусом в мире ведущий «Дождя» поговорил с молекулярным биологом и научным журналистом Ириной Якутенко.

Якутенко сообщила, что данные о том, что вирус может мутировать в штамм с смертностью в 35% приведены в качестве примера одного из вариантов развития событий. «Они привели 35% в качестве примера коронавирусов, которые мы уже знаем. И в сценарии №1 они говорят о том, что, может быть, наш коронавирус смешается с другими и его летальность будет такая же, какая и была у одного из предыдущих более смертоносных коронавирусов», — рассказала Якутенко.

По ее словам, заболеваемость в России свидетельствует о том, что «дельта»-штамм «набирает обороты», снижения летальности, по словам биолога, не наблюдается. «Это плато, на которое мы вышли. Динамики, направленной строго вниз мы не можем ожидать», — сообщила Якутенко. Также она уточнила, что «длинный ковид» (или постковид) известен с начала эпидемии, но сейчас он пришел в Россию в связи с распространением «дельта»-штамма. «Мы понимаем, что природа расстройства [длинного ковида] аутоиммунная. И это очень плохо, так как мы не умеем лечить аутоиммунные расстройства (аутоиммунное расстройство — расстройство при котором иммунная система начинает принимать собственные ткани за враждебные). Лекарств от таких заболеваний у нас нет, — объяснила Якутенко. — Если была длительная госпитализация, ИВЛ, то ,по статистике, у таких людей постковид развивается чаще, а симптомы сохраняются дольше, и не у всех эти симптомы проходят».

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