Спортсменка-«ябатька» выбыла с Олимпиады в Токио 13 1.08.2021, 9:54

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Василиса Марзалюк проиграла стартовую схватку.

В женской борьбе на Играх в Токио в категории 76 кг Василиса Марзалюк уступила в первом круге Алине Роттер Фокен из Германии, сообщает pressball.by.

Соперница отпраздновала победу со счетом 2:1.

Напомним, что Василиса Марзалюк получила скандальную известность и репутацию «ябатьки» после того, как заявила, что не поддерживает атлетов, подписавших открытое письмо с требованиями к власти после президентских выборов.

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