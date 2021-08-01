Сценарий для комедии Телеграм-канал «Серпом По»

1.08.2021, 10:30

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Сшибка священства, народа и «царства» в РФ.

Это сценарий для комедии. Участники – власть, священство и народ. Треугольник.

Депутат Госдумы России, едрос Александр Ильтяков прибыл в Половинский район Курганской области и предложил его жителям на собрании подписать «соглашение о долголетии», обязующее вести здоровый образ жизни и дожить до 80 лет.

Народ не проникся. «Было бы на что», - крикнули из зала. Пошли обсуждения. Вскоре в разговор вступил местный батюшка, который объявил, что все перечисленное в соглашении едроса, есть в Евангелии. После чего сказал, что вместо соглашения надо ускорить строительства храма Святой Троицы.

Раздосадованный единоросс Ильтяков обозвал храм сараем, после чего потрясенный богохульством народ освистал члена партии «Борщевой набор» и стал покидать зал.

Ценные идеи пропадают у едросов-заднескамеечников! Надо бы Путину подписать с народом соглашение, что он обязуется здорово дожить до 90 лет. Оппозиция зарыдает. Зато вечером в Москве дадут праздничный салют.

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