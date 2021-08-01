«Нам всем надо сделать один, но решительный шаг — выйти в забастовку»
- Телеграм-канал БОР
- 1.08.2021, 10:45
Сбережем время для себя и своих детей.
Китайская пословица гласит: «Маленькими шагами можно достичь цели».
Трудно с этим не согласиться. У нас тоже есть возможность достичь нашей цели: освободиться от шайки отмороженных бандитов, захвативших и удерживающих власть, совершая маленькие почти безопасные шаги: расклейка стикеров, развешивание ленточек и флагов по ночам, отказ от покупок товаров фирм прикорытников, снятие вкладов, мелкий саботаж на производстве и т. д.
Под влиянием этих действий и внешних санкций, а может и вследствие естественной смерти упыря, система развалится сама лет через 5-10.
Но!
Единственный невосполнимый ресурс любого человека это — ВРЕМЯ! Мы потеряем несколько лет нашей жизни и украдем их у жизней наших детей!
Чтобы этого избежать, нам ВСЕМ надо сделать один, но решительный шаг — выйти в забастовку.
Не надо выходить под дубинки шакалов, не надо стирать всю историю из соцсетей, просто однажды ВСЕМ не выйти на работу, поехать на месяц на дачу, в деревню к родителям или просто заняться домашними делами и детьми.
Да, придется сделать запас самого необходимого, придется затянуть пояса, но через месяц вся эта нечисть перегрызает друг друга и разбежится!
Давайте сделаем, наконец, этот шаг!
Никакой дядя Сэм, никакой ЕС или НАТО не подарят нам свободу! Они помогут нам после Победы быстрее восстановить страну и пойти по пути цивилизованного развития, но убрать банду от власти должны МЫ САМИ!
Стачке быть!
Телеграм-канал («Белорусского объединения рабочих») БОР