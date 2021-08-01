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«Нам всем надо сделать один, но решительный шаг — выйти в забастовку»

  • Телеграм-канал БОР
  • 1.08.2021, 10:45
«Нам всем надо сделать один, но решительный шаг — выйти в забастовку»
фото: Радыё Свабода

Сбережем время для себя и своих детей.

Китайская пословица гласит: «Маленькими шагами можно достичь цели».

Трудно с этим не согласиться. У нас тоже есть возможность достичь нашей цели: освободиться от шайки отмороженных бандитов, захвативших и удерживающих власть, совершая маленькие почти безопасные шаги: расклейка стикеров, развешивание ленточек и флагов по ночам, отказ от покупок товаров фирм прикорытников, снятие вкладов, мелкий саботаж на производстве и т. д.

Под влиянием этих действий и внешних санкций, а может и вследствие естественной смерти упыря, система развалится сама лет через 5-10.

Но!

Единственный невосполнимый ресурс любого человека это — ВРЕМЯ! Мы потеряем несколько лет нашей жизни и украдем их у жизней наших детей!

Чтобы этого избежать, нам ВСЕМ надо сделать один, но решительный шаг — выйти в забастовку.

Не надо выходить под дубинки шакалов, не надо стирать всю историю из соцсетей, просто однажды ВСЕМ не выйти на работу, поехать на месяц на дачу, в деревню к родителям или просто заняться домашними делами и детьми.

Да, придется сделать запас самого необходимого, придется затянуть пояса, но через месяц вся эта нечисть перегрызает друг друга и разбежится!

Давайте сделаем, наконец, этот шаг!

Никакой дядя Сэм, никакой ЕС или НАТО не подарят нам свободу! Они помогут нам после Победы быстрее восстановить страну и пойти по пути цивилизованного развития, но убрать банду от власти должны МЫ САМИ!

Стачке быть!

Телеграм-канал («Белорусского объединения рабочих») БОР

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