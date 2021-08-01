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Новое поражение Путина

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  • 1.08.2021, 10:59
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Новое поражение Путина

Международный трибунал вынес решение.

"Международный арбитражный суд вынес решение в пользу бывшего олигарха Михаила Ходорковского в судебном споре против российского государства, - передает немецкое издание Berliner Zeitung (перевод — inopressa.ru). - Трибунал, сформированный в соответствии с Договором к Энергетической Хартии и организованный Постоянной палатой третейского суда в Гааге, постановил выплатить 5 млрд долларов США компании Yukos Capital, говорится в заявлении Фонда ЮКОСа".

"Трибунал "вынес окончательное решение, постановив, что Россия должна выплатить Yukos Capital ущерб в размере около 5 млрд долларов, включающий основную сумму и проценты вместе с затратами на судебные издержки", говорится в сообщении. Арбитражный суд постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы Yukos Capital, выданные материнской компании Yukos Oil, и "не дала совершиться правосудию в российских судах". Фонд Ходорковского пишет: "Мы рады, что справедливость и верховенство закона снова восторжествовали". "Беспристрастный и справедливый суд" установил, что российская судебная система действовала "прямо противоположно надлежащей правовой процедуре".

"Олигарх Михаил Ходорковский, впавший в немилость в Кремле, был осужден в России за уклонение от уплаты налогов. Он был помилован в 2013 году после почти десяти лет заключения и с тех пор живет за границей. Ходорковский попал под давление в России, когда проявил политические амбиции и захотел бросить вызов президенту России Владимиру Путину. Ходорковского поддерживает Запад. Неясно, будет ли он пытаться вернуться в российскую политику из изгнания. Принятое арбитражем решение, по крайней мере, даст ему определенные финансовые возможности, чтобы наладить политическую деятельность в России", - говорится в статье.

"Недавно Ходорковский вступил в спор с российской службой внутренней разведки ФСБ. ФСБ якобы значительно расширила свое влияние на политику и экономику. Сотрудники спецслужб часто используют свою прямую связь с шефом Кремля Владимиром Путиным для продвижения экономических и личных интересов. В то же время ФСБ якобы находится под влиянием таких концернов, как энергетические гиганты "Роснефть" и "Газпром", - пишет Berliner Zeitung.

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