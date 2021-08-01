Сегодня — день рождения героя Беларуси Романа Бондаренко17
- 1.08.2021, 11:46
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Не забудем, не простим.
Сегодня день рождения героя Беларуси Романа Бондаренко. Ему могло бы исполниться 32 года.
Белорусы в независимых телеграм-каналах передают поздравления герою площади Перемен:
«Рома навсегда остался на страницах той истории Беларуси, которая никогда и никем уже не будет забыта. Это время невероятно красивого и искрящегося света и одновременно — разрушающей и всепоглощающей тьмы. Тогда граница между добром и злом пролегла максимально четко и видна до сих пор.
Мы помним тебя, Рома. И мы никогда не простим им ни тебя, ни остальных, кого убили чудовища в балаклавах.
Пусть сегодня для тебя светит солнце, играет всеми цветами радуга и воздух будет чистым и светлым, как твои глаза.
Не забудем. Не простим.
С днем рождения, воин света».
В память о Романе Бондаренко его сестра опубликовала видео с его 30-летнего юбилея.