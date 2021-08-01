закрыть
1 августа 2021, воскресенье, 15:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня — день рождения героя Беларуси Романа Бондаренко

17
  • 1.08.2021, 11:46
  • 3,682
Сегодня — день рождения героя Беларуси Романа Бондаренко

Не забудем, не простим.

Сегодня день рождения героя Беларуси Романа Бондаренко. Ему могло бы исполниться 32 года.

Белорусы в независимых телеграм-каналах передают поздравления герою площади Перемен:

«Рома навсегда остался на страницах той истории Беларуси, которая никогда и никем уже не будет забыта. Это время невероятно красивого и искрящегося света и одновременно — разрушающей и всепоглощающей тьмы. Тогда граница между добром и злом пролегла максимально четко и видна до сих пор.

Мы помним тебя, Рома. И мы никогда не простим им ни тебя, ни остальных, кого убили чудовища в балаклавах.

Пусть сегодня для тебя светит солнце, играет всеми цветами радуга и воздух будет чистым и светлым, как твои глаза.

Не забудем. Не простим.

С днем рождения, воин света».

В память о Романе Бондаренко его сестра опубликовала видео с его 30-летнего юбилея.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников