Санкции работают: Нацбанк рассказал о шоках для белорусских банков 1 1.08.2021, 12:13

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Финансовая «стабильность» улетучилась.

Финансовый сектор Беларуси функционирует в стрессовых условиях, заявили в Нацбанке. Такая ситуация наблюдается больше пяти последних кварталов, то есть примерно с начала 2020 года. Основными угрозами финансовой стабильности в начале нынешнего года стали нарастающее санкционное давление и неустойчивость ресурсной базы банков (речь про собственный капитал и привлеченные деньги от юрлиц и физлиц, в том числе вклады), отмечают в Нацбанке.

Про ухудшение инвестклимата и санкции

«Возможное ухудшение внешних торгово-экономических отношений и инвестиционного климата страны под воздействием санкций оказывает отрицательное влияние на финансовую стабильность в стране. Причем это влияние на сегодняшний день больше связано с неопределенностью ожиданий экономических агентов, чем находит отражение в фактических результатах внешнеэкономической деятельности по итогам

первого полугодия 2021 года», — говорится в докладе по обеспечению ценовой стабильности в первом полугодии начальника управления финансовой стабильности Нацбанка Игоря Могилевича.

Про отток вкладов

Он отмечает, что угрозу финансовой стабильности представляет отток депозитов из банков. Это создает повышенное давление на ликвидность банков, существенно ограничивает возможности банков по кредитной поддержке экономики. Средства населения и юридических лиц составляют основу ресурсной базы банков. По состоянию на 1 июля доля средств физических и юридических лиц в пассивах банков составила 51,7%. В отчетном периоде депозиты физических и юридических лиц сократились на 1,7 миллиарда рублей, или на 3,8%.

Наибольшую уязвимость к действию негативных факторов демонстрировали срочные депозиты населения в иностранной валюте. Их величина за полугодие снизилась на 13,4%. Динамика срочных рублевых депозитов населения также носила неустойчивый характер, но по итогам полугодия зафиксирован их рост на 1,6%.

Про угрозу для банковского сектора

Ситуация на депозитном рынке обуславливает давление на ликвидность банков, отмечает регулятор. «Величина покрытия ликвидности по банковскому сектору с начала года снизилась с 122,9% до 114,4%. Незначительно уменьшился показатель величины чистого стабильного фондирования. Об усилении давления на ликвидность банков также свидетельствует рост отношения кредитов банков предприятиям и населению к их депозитам», — поясняют в Нацбанке.

Регулятор акцентирует внимание, что по-прежнему значимым риском для финансовой стабильности в текущем году оставался кредитный риск в банковском секторе. «За первое полугодие 2021 года доля необслуживаемых активов незначительно увеличилась, на 0,1 процентных пункта, составив 5%, за счет роста необслуживаемых активов в I квартале 2021 года при некотором их снижении в II квартале. Основной риск сконцентрирован в кредитном портфеле юридических лиц», — приводят статистику в Нацбанке. При этом уточняют, что с начала этого года доля необслуживаемых активов юрлиц выросла с 6,7 до 6,9%. У отдельных банков доля необслуживаемых активов превышает безопасный уровень в 10%.

«Сохраняется высокий потенциал не только кредитных, но и фискальных рисков. Несмотря на некоторое улучшение финансовых результатов деятельности, сектор нефинансовых организаций по-прежнему характеризуется ограниченными возможностями по обслуживанию своих обязательств ввиду высокого уровня закредитованности и хронического недостатка собственных оборотных средств. Доля необслуживаемых активов, выданных физическим лицам, с начала года снизилась с 0,8 до 0,7%», — рассказывают в Нацбанке.

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