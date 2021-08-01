Операция «Жара»: скоро проявятся куда более глубокие последствия взлома системы «Паспорт» 3 1.08.2021, 12:53

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Силовики могут почувствовать себя свободными от обязательств.

Очень интересная тенденция складывается в последние дни. Операция «Жара», которую проводят «Кибер-партизаны», это не просто очередной взлом и выход чувствительной информации. Эта история имеет куда более глубокие последствия, пишет телеграм-канал «Белорусский порядок».

Система Лукашенко держится на страхе и компромате. Наверх пробиваются в основном те, у кого есть какие-либо грешки. Чем больше грешков, тем больше вероятность, что человек на высокой должности будет управляем и сохранит лояльность. Не из личной преданности, идейной, или чего-то еще, а просто из чувства страха.

Такой отрицательный отбор привел к построению иерархии унижения, где каждый уровень запугивает нижестоящий. Такой подход воспроизводится в большинстве государственных структур, от силовиков до системы образования. Редкие ведомства и редкие начальники могут позволить себе разорвать порочный круг. Остальные скованы страхом перед возможной ответственностью.

Таким образом, наличие компромата и угроза его раскрытия либо использования есть основной управленческий инструмент этой власти. Монополия на этот компромат - то самое знание, которое порождает силу.

И тут происходит взлом АС «Паспорт» с закрытой его частью (все высшее руководство, спецслужбисты, левые паспорта, члены семей и тд), база управления собственной безопасности МВД, обращения в милицию, и как многое многое другое. Это все напрочь подрывает монополию государства в такой чувствительной сфере.

Естественно, последствия проявятся не сразу. Те, кто держался внутри системы на страхе, выполнял указания под угрозой давления, могут почувствовать себя свободными от обязательств. Или что их верная крыша наверху начала подтекать. И держать ответ все же придется.

Жертвы и их близкие узнают имена палачей и стукачей. Ведь взлом системы видеонаблюдения Окрестина это не первая ласточка. В теории, всей собранной инфы скоро станет достаточно, чтобы определить, кто и что творил в течение августа-осени. А возможно, и периода зимне-летних репрессий.

Такие провалы - признак кризиса всей системы. Если она не может выполнять взятые на себя обязательства в самых чувствительных моментах (защита верхов и верных исполнителей), то что говорить об остальных? И это не wishful thinking, примеров которого хватает в тг-среде. А сухие факты, которые могут сыграть нам на руку. Вопрос только в том, кто и как сможет распорядиться полученными данными.

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